Il nuovo Battlefield si mostra con una sola immagine e i fan hanno capito qual è l'ambientazione mostrata

Il 16 settembre, Electronic Arts ha svelato i primi dettagli del prossimo capitolo della saga sparatutto di Battlefield, mostrando un unico elemento grafico: una concept art di una città sotto attacco e parzialmente data alle fiamme, con il logo del nome del gioco al centro.

In qualità di concept art non è un elemento utile per capire dettagli come la qualità grafica del videogioco, ma in ogni caso se è stata scelta dall'editore come simbolo iniziale di Battlefield è comunque rappresentativa dell'FPS, che ricordiamo che per il momento non ha nemmeno un nome ufficiale.

I giocatori quindi hanno cercato di capire esattamente che luoghi rappresenti l'immagine e ora pensano di aver intuito.