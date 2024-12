XDefiant ha ricevuto un gigantesco aggiornamento pieno di nuovi contenuti, anche se non è più scaricabile

Dalle sue parole traspare tutta la difficoltà della situazione , con Ubisoft che ha permesso a un team di dimensioni ridotte di continuare a lavorare alla Stagione 3 , aggiungendo anche dei contenuti in preparazione per le stagioni successive: la 4, la 5, la 6, la 7 e la 8. Questo fa capire anche con quanto anticipo vengono preparati i contenuti delle varie stagioni dei giochi live service.

e non è possibile caricare il post

Mark Rubin, il produttore esecutivo di XDefiant, ha scritto su X che il lancio della patch rappresenta un momento dolce amaro : "voglio solo dire quanto sia fiero di tutti i membri di questo team che hanno fatto tutto quanto hanno potuto per realizzare il gioco e tutti i suoi fantastici contenuti."

XDefiant non è più scaricabile e il 3 giugno 2025 sarà completamente mandato offline . Eppure oggi è stata pubblicata un'enorme patch di aggiornamento , che aggiunge una grande quantità di contenuti. Evidentemente gli sviluppatori hanno voluto fare un ultimo regalo alla comunità rimasta attiva.

I contenuti della patch

Come dicevamo, la patch è davvero enorme. L'aggiunta più rilevante è quella delle tre nuove fazioni: gli assassini, che erano già pianificati per la stagione 3, cui si sono aggiunti i Wolves e gli Omega Force, pianificati rispettivamente per la stagione 4 e la stagione 5.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Inoltre sono state aggiunte sei nuove mappe arena e tre nuove mappe lineari prese dalle future stagioni. Sommate alle quattro nuove mappe pianificate per la stagione 3, fanno un gran totale di 13 nuove mappe.

Rubin consiglia di provare la nuova mappa di Rayman, che doveva essere teatro di un evento epico pianificato per la stagione 4, con tanto di modalità unica chiamata Lum Hunt.

Aggiunta anche una nuova esperienza chiamata Tactical, incentrata sulle mappe stile corridoio, la cui prima modalità si chiama Defuse, una modalità bomba classica da una vita. Introdotta la possibilità di competere contro i bot, pensata per permettere ai giocatori di giocare con meno pressione addosso, accumulando comunque punti esperienza.

Ci sono anche delle nuove armi che erano previste per le prossime stagioni, insieme a dei nuovi oggetti cosmetici che a questo punto saranno sbloccati da subito per tutti. C'è anche una nuova meccanica di progressione, che gli sviluppatori vogliono lasciare alla comunità il piacere di scoprire.

"Non tutte le avventure finiscono bene, ma possiamo essere fieri di ciò che abbiamo fatto." Ha concluso Rubin, augurando a tutti quelli che hanno lavorato a XDefiant il meglio per il futuro.