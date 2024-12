Alaloth: Champions of The Four Kingdoms è finalmente giocabile in italiano

Gamera Interactive ha annunciato il lancio di un nuovo aggiornamento di Alaloth: Champions of The Four Kingdoms , che aggiunge diverse traduzioni, tra le quali l'italiano . In verità la patch è concentrata soprattutto sulla nostra lingua, l'unica supportata ufficialmente, come vedremo. Detto questo, potete scaricare l'aggiornamento sia che abbiate il gioco su Steam, sia che lo abbiate su GOG.

Altre lingue supportate

Come dicevamo, l'italiano è la prima e finora unica lingua supplementare di Alaloth: Champions of The Four Kingdoms supportata ufficialmente. Attualmente è in realtà possibile giocare anche in spagnolo, portoghese brasiliano, tedesco e francese, ma le traduzioni sono state realizzate integrando nel gioco il tool di traduzione automatica DeepL, in attesa delle traduzioni fatte dagli umani, che saranno realizzate dalla comunità, considerando l'integrazione di altri strumenti per facilitarne la realizzazione. Ci sono anche altre lingue previste, oltre a quelle citate: il polacco, il turco, il cinese e il russo.

Un'immagine di Alaloth: Champions of The Four Kingdoms tradotto in italiano

Per cambiare la lingua di Alaloth: Champions of The Four Kingdoms, andate nel menù delle impostazioni e selezionate "General Settings". Qui troverete l'apposito menù di selezione.

Per il resto vi ricordiamo che Alaloth: Champions of The Four Kingdoms è disponibile solo per PC. Nel 2025 dovrebbe arrivare anche su console, come inizialmente pianificato. Se volete saperne di più, leggete la nostra recensione di Alaloth.