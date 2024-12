Pathfinder: Wrath of the Righteous parlerà presto in italiano, grazie a un gruppo di talentuosi traduttori

Pathfinder: Wrath of the Righteous è un gioco di ruolo alla Baldur's Gate decisamente tosto. Alcuni lo considerando tra i vertici del genere, per via della profondità narrativa e del sistema di gioco davvero ricco e sfaccettato. Una delle difficoltà maggiori incontrata da qualche connazionale nel giocarci è la mancanza della lingua italiana , considerando che i testi spesso non sono semplicissimi da leggere. Fortunatamente il problema sta per essere risolto, perché c'è stato comunicato che presto il gioco sarà arricchito da una traduzione completa nella nostra lingua, realizzata da Language Pack Italia e ufficializzata da Owlcat, lo studio di sviluppo del gioco (lo stesso del recente Warhammer 40.000: Rogue Trader ).

Anche i DLC e le console

La traduzione in italiano di Pathfinder: Wrath of the Righteous dovrebbe essere disponibile entro la fine di dicembre, giusto in tempo per il periodo dei prossimi saldi invernali di Steam, così che possiate scoprire questo eccellente titolo. Altrimenti potete acquistarlo adesso in sconto per i saldi autunnali (avete tempo soltanto per qualche ora, visto che si concludono oggi). Sarà aggiunta al gioco con un aggiornamento automatico, quindi non dovrete fare nulla per installarla.

Parlando con il team che ha realizzato la traduzione, di cui vi invitiamo a visitare la pagina ufficiale, abbiamo appreso che la patch sarà lanciata anche sulle versioni console, quindi Xbox, PlayStation e Nintendo Switch. Inoltre saranno tradotti anche tutti i DLC, così da avere l'esperienza completa in italiano.

Ribadiamo che si tratta di una traduzione diventata ufficiale, quindi non dovrete modificare il gioco in alcun modo per installarla, quando sarà disponibile.