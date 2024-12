Quella de Il Signore degli Anelli è una delle licenze più potenti del pianeta. L'immaginario creato da Tolkien è universalmente conosciuto e amato e la trilogia di pellicole firmate da Peter Jackson ha ulteriormente rafforzato l'iconicità di luoghi, personaggi e atmosfere che, da quel momento in poi, hanno assunto la forma e le sonorità viste nei film.

Esattamente come gli anelli protagonisti dei libri, questa licenza garantisce straordinari poteri, ma rischia anche di risvegliare le attenzioni dell'Oscuro Signore, che in questo caso assume la forma di schiere di fan integralisti, con molto tempo da passare online per massacrare ogni minimo allontanamento dal canone.

La scelta di frammentare la licenza in tanti microscopici lotti non comunicanti tra di loro non aiuta, come sanno gli autori de Gli Anelli del Potere, costretti a raccontare una storia cercando di non citare gli eventi di cui non hanno pagato i diritti, ma è anche vero che al buon Jackson è stata concessa più di una licenza poetica (lo skate sullo scudo, lo stravolgimento del ruolo di Arwen o la compressione e lo svolgimento della battaglia del Fosso di Helm) senza fiatare. Diciamo che lavorare con l'universo di Tolkier richiede una conoscenza approfondita della Terra di Mezzo e la consapevolezza che il proprio lavoro sarà passato sotto la lente di ingrandimento da milioni di appassionati in tutto il mondo che, di volta in volta, decideranno se il lavoro verrà distrutto o sarà portato in trionfo. Senza quasi vie di mezzo.

Certo, poi puoi anche fregartene di tutte queste cose, come sembra aver fatto Kenji Kamiyama (celebre per Higashi no Eden, Hirune-hime: Shiranai watashi no monogatar, Ghost in the Shell: Stand Alone Complex, Star Wars: Visions e 009 Re:Cyborg) con Il Signore degli Anelli: La Guerra dei Rohirrim, ma il rischio è quello di scontentare con un unico film tutti i fan di Tolkien e non solo.