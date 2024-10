Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere - Stagione 2, la recensione della serie TV Prime Video

Ma è bastato questo a rinforzare un'opera che ha affrontato una critica spietata, seppur in parte giustificata dagli scivoloni e le leggerezze della prima stagione? Gli showrunner J. D. Payne e Patrick McKay saranno riusciti a limare le spigolosità che dovevano essere limate, rimettendo in carreggiata la loro versione di una delle storie più amate di tutti i tempi? Proviamo a rispondere nelle prossime righe, che potrebbero contenere spoiler e anticipazioni sull'intera stagione: siete avvisati.

Mettiamola così: se siete puristi di Tolkien e vi hanno (giustamente) disturbato le famiglie tradizionali degli Uruk, i baci appassionati tra Elfi e Tom Bombadil che fa il Maestro Yoda nel deserto, le prossime righe non vi saranno di alcun conforto. Se invece avete preso Gli Anelli del Potere 2 per quello che è, e cioè intrattenimento televisivo a cadenza settimanale, è assai probabile che questa seconda stagione vi abbia finanche divertito. In fondo ha tutto ciò che dovrebbe avere una serie TV fantasy multimilionaria: grandi battaglie, scenari mozzafiato, musiche trionfali e citazioni a tutta forza.

Sottotrame e personaggi

Se dovessimo scegliere una parola per descrivere questa seconda stagione de Gli Anelli del Potere, sarebbe sicuramente "frustrante". Sembrava cominciata con tutta l'intenzione di rettificare i problemi di scrittura e di scorrevolezza della prima annata, salvo poi ricascarci con tutte le scarpe mentre si barcamenava nella gestione di molteplici archi narrativi paralleli. A lungo andare, la pletora di sottotrame ha finito con l'appesantire la narrazione, rendendo soprattutto gli ultimi episodi particolarmente erratici, seppur coinvolgenti.

Appare un Gandalf selvatico

In questo senso, il finale di stagione rappresenta perfettamente questa tranche di episodi o, se vogliamo, l'intera serie targata Amazon: è spettacolare, bellissimo da vedere, meraviglioso da sentire, e poi tra una scena veramente epica e l'altra capitano scelte di comodo, decisioni incomprensibili e citazioni forzate. Ed è un peccato, perché Gli Anelli del Potere si eleva spesso sopra le aspettative, salvo ruzzolare a ogni scivolone semplicemente perché porta un nome di importanza monumentale che, agli occhi di molti spettatori, non ammette sconti e ingigantisce le minuzie.

Le suddette sottotrame, per esempio, sono un esempio chiarissimo del ginepraio in cui si sono cacciati gli showrunner quando hanno deciso di reinterpetare il Legendarium tolkeniano a modo loro. Pur considerando l'incompiutezza di molti archi narrativi - siamo alla seconda stagione di una serie che ne prevede almeno cinque - quest'anno vincono a mani basse quello dei Nani e quello dell'Eregion, sostenuti da performance eccellenti: Owain Arthur, Peter Mullan e Sophia Nomvete hanno trainato la faida dei Durin per quasi tutti gli episodi grazie a una vicenda dai contorni più intimi che si è chiusa su una scena davvero memorabile, merito anche di un lavoro di fino sugli effetti speciali (il Balrog è praticamente indistinguibile da quello dei film di Peter Jackson).

Charlie Vickers nel ruolo di Sauron/Annatar è il MVP de Gli Anelli del Potere 2

Allo stesso modo, la forgiatura degli anelli è continuata nell'Eregion mentre il Celebrimbor di Charles Edwards duettava col Sauron - anzi, Annatar - di Charlie Vickers. Quest'ultimo è stato una vera rivelazione: nella prima stagione è passato inosservato fino alla fine mentre interpretava Halbrand, salvo poi scatenarsi nel ruolo di Annatar, dando sfogo a una cattiveria sottopelle che è difficile da descrivere. Vickers ha letteralmente tenuto sulle spalle una stagione che, direttamente o indirettamente, era tutta incentrata su di lui.

Gli altri archi narrativi sono stati meno convincenti, in primis quello di Númenor, forse a causa della "compressione temporale" che gli ha impedito di respirare, stabilendo una serie di gerarchie e tematiche portanti che ci facessero avere a cuore il destino di questi uomini: al contrario, le tempistiche limitate, e tutte dedicate alle caratteristiche più spregevoli della città, hanno macchiato una sottotrama che è rimasta con una finestra sulle prossime stagioni. Almeno abbiamo visto Narsil, è già qualcosa.

Il conflitto tra i Durin di Khazad-dûm è il nostro arco narrativo preferito della stagione

Lo stesso è accaduto alla storyline dello Straniero (Daniel Weyman) che ora sappiamo essere veramente Gandalf, attraverso un maldestro gioco di parole. Il suo arco narrativo, che ha coinvolto anche le due Pelopiedi Nori e Poppy, è stato soltanto l'antipasto di una storia totalmente inedita; tuttavia è apparso quasi un riempitivo, smistato tra i vari episodi, che è arrivato a una rivelazione a dir poco telefonata da millemila riferimenti, citazioni e omaggi, a cominciare dall'introduzione dell'enigmatico Tom Bombadil. Siamo curiosi di sapere se lo Stregone Oscuro sia Saruman: ciò farebbe probabilmente venire un infarto ai puristi e da quello che l'attore Ciarán Hinds ha detto in più momenti ("vecchio amico"?) è assai probabile che la popolazione mondiale diminuirà di conseguenza.

Le altre sottotrame si intrecciano e convergono a fasi alterne, ruotando intorno ad alcuni personaggi. Come nel caso di Nori e Poppy, sembra che la stagione 2 abbia dato almeno un temporaneo benservito anche a Theo - è evidente che gli showrunner non sapevano cosa fare né di lui né di sua madre Bronwyn, uccisa fuori campo tra una stagione e l'altra - mentre l'arco narrativo di Isildur ci ha poco convinto: un grosso riempitivo per mettere in scena gli Ent e responsabilizzare il ragazzo in vista del suo futuro (non tanto) glorioso.

L'Elrond di Robert Aramayo ruba la scena a Galadriel

La stagione 2 sembrerebbe aver cercato di aggiustare il tiro su alcuni personaggi problematici della prima annata. L'Elfo dalla pelle scura che ha fatto arrabbiare i razzisti del web ha un ruolo molto più marginale da vero e proprio deus ex machina: Arondir compare praticamente ogni volta che servono delle piroette in stile Legolas per salvare qualcuno ma, insieme all'amata Bronwyn, ha perso una ragione di esistere, e questo è un problema per un personaggio totalmente inedito. Payne e McKay sono chiaramente in difficoltà: hanno stabilito un conflitto tra Arondir e Adar - altro personaggio inedito - che è rimasto insoluto. E la bizzarria sta nel fatto che Adar è stato un personaggio molto più affascinante, grazie anche all'interpretazione del nuovo attore Sam Hazeldine.

Gli showrunner hanno inoltre ridimensionato enormemente il divisivo personaggio di Galadriel, considerato ingombrante a più livelli: un po' perché non rispetta la visione tolkeniana, un po' perché l'attrice Morfydd Clark non sembra perfettamente a suo agio in un ruolo d'azione, un po' perché è una donna e i maschi alfa si sentono minacciati. Insomma, era un personaggio difficile da scrivere in partenza, così in questa stagione si è preferito dare più spazio a Elrond, consegnando alla futura Dama dei Boschi l'inevitabile rematch con Sauron sul finale.... e una serie di scelte scellerate ma molto hollywoodiane.