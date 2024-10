Il cosplay di Shadowheart da Baldur's Gate 3 di megalcarmen è semplicemente meraviglioso

Baldur's Gate 3 è stato incoronato da molti giocatori come il miglior gioco del 2023 ed è tutt'ora uno dei giochi più in voca su PC e console, anche grazie al supporto costante degli sviluppatori che di recentente hanno aggiunto il supporto ufficiale alle mod. In attesa di scoprire cosa ha in serbo per noi Larian Studios con i suoi prossimi progetti, ammiriamo l'eccellente cosplay di Shadowheart con i capelli argentati realizzato da megalcarmen.

Shadowheart è uno dei personaggi Origin del gioco, ovvero che il giocatore può scegliere come protagonista, oppure una dei compagni che si potrà reclutare durante il corso dell'avventura e, ovviamente, uno dei possibili interessi amorosi del giocatore. Chierica devota al culto di Shar, la divinità delle tenebre, il suo destino e allineamento morale nel gioco dipenderà anche dalle decisioni prese dal giocatore durante una serie di quest che la vedono protagonista.