Gemini Live espanderà il supporto a più di 40 lingue, tra cui l'italiano

L' intelligenza artificiale sta prendendo sempre più piede nella nostra vita di tutti i giorni, diventando ormai parte integrante e fondamentale di gran parte dei dispositivi usciti attualmente sul mercato. Lo abbiamo visto con ChatGPT di OpenAI, Galaxy AI di Samsung e anche l'ultima arrivata, Gemini di Google. Proprio a tal proposito arriverebbero buone nuove, dal momento che la compagnia californiana ha recentemente annunciato il supporto a più di 40 lingue per Gemini Live , la sua assistente vocale proprietaria: scopriamo insieme tutti i dettagli delle nuove funzionalità in arrivo a breve.

Ci eravamo recentemente lasciati con l' arrivo delle Gemini Extensions , che consentiranno nello specifico l'integrazione dell'intelligenza artificiale di Google all'interno di svariate app che utilizziamo quotidianamente come per esempio Gmail , Maps e YouTube .

Gemini Live: arriva anche il supporto a due lingue

Le novità non finiscono di certo qui, dal momento che sarà possibile effettuare delle conversazioni con il supporto a due lingue in contemporanea. L'aggiunta della seconda lingua è davvero semplice, dal momento che è sufficiente recarsi alla voce Impostazioni di Assistente Google per selezionarne una. Il supporto a due lingue sarà inoltre disponibile anche per le Gemini Extensions, consentendone dunque la fruizione anche all'interno di altre app.

Gemini Extensions

Vi ricordiamo che per accedere alle funzionalità di Gemini Live è necessario essere in possesso di uno smartphone o tablet con sistema operativo Android, oltre che un account Google Personale. Al momento non conosciamo ancora una data d'uscita ufficiale per il supporto alle nuove lingue: non ci rimane a questo punto che attendere ulteriori aggiornamenti in merito da parte della stessa Google, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso dei prossimi giorni o settimane.