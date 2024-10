Il trailer di lancio di Silent Hill 2 ci ricorda che la data di uscita su PS5 e PC è vicinissima

Konami ha pubblicato il trailer di lancio del remake di Silent Hill 2, per ricordarci anche che il rifacimento del survival horror a opera di Bloober Team sarà disponibile nei negozi fisici e digitali per PS5 e PC a partire da martedì 8 ottobre. Insomma, manca davvero pochissimo. Anche meno per chi ha acquistato la Deluxe Edition: nel loro caso sarà possibile iniziare a giocare già da domenica 6 ottobre.

Il filmato ci introduce alla storia di James Sunderland, un uomo che si reca nella città di Silent Hill per via di una lettera apparentemente inviata dalla moglie Mary, defunta tre anni prima. Come probabilmente già sapete, non si rivelerà una visita di piacere, dato che James rimarrà intrappolato in un incubo fatto di mostruosità di ogni genere, mentre affronta i suoi demoni interiori.