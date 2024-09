Copie di Silent Hill 2 remake sono già in circolazione, fate attenzione a eventuali spoiler

La trama dovrebbe essere assolutamente la stessa dell'originale, ma chiaramente non tutti la conoscono e non tutti desiderano scoprirla prima dell'arrivo di Silent Hill 2 remake.

Se non siete tra coloro che hanno giocato l'originale Silent Hill 2 e volete assolutamente avventurarvi nella cittadina nebbiosa di Konami al lancio del remake, dovete fare attenzione: pare infatti che alcun copie del gioco siano circolate in anticipo e quindi non è affatto impossibile che online arrivino degli spoiler .

Il post di Reddit su Silent Hill 2 remake

Per il momento la copia ottenuta in anticipo è stata mostrata online tramite Reddit. Non ci sono spoiler nel post dell'utente in questione, che semplicemente ha mostrato in una fotografia la propria copia ancora sigillata di Silent Hill 2 e ha scritto "Non ho mai ottenuto un gioco in anticipo prima d'oggi".

Secondo quanto indicato nei commenti su Reddit, l'utente in questione è del Regno Unito e ha ottenuto una copia tramite la catena GAME (noto rivenditore di videogiochi britannico). Pare anche che la sua copia avrebbe dovuto includere una steelbook (esclusiva di GAME, a quanto pare) ma questa non è stata inserita nell'ordine.

In ogni caso si tratta di una situazione strana, visto che sarà disponibile da martedì 8 ottobre: il gioco è chiaramente arrivato con un anticipo molto grande. Speriamo ovviamente che i giocatori che hanno una copia del videogioco non facciano spoiler in rete.

Per sicurezza, in ogni caso, vi suggeriamo di fare attenzione se cercate informazioni su Silent Hill 2 su Reddit e altri social network dove gli spoiler possono circolare senza rischi. Vi segnaliamo anche che Silent Hill 2 Remake uscirà al lancio su PC solo grazie all'insistenza di Bloober Team.