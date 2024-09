Il DualSense di PS5 è arrivato alla quinta versione hardware: le novità e come sapere qual è il vostro

Non è un fatto particolarmente noto, ma nel corso della generazione Sony ha regolarmente realizzato nuove versioni del controller DualSense di PS5. No, non parliamo dei vari colori usciti negli anni e nemmeno del modello Edge con funzionalità aggiuntive. Parliamo semplicemente di revisioni del modello base, che non vengono segnalate al pubblico.

Ora, è arrivata la quinta edizione del DualSense, la BDM-050, che come è facile intuire fa seguito a BDM-010, BDM-020, BDM-030 e BDM-040. Per darvi un punto di riferimento, il modello del DualSense di Astro Bot pubblicato a settembre è il 040, quindi il 050 è veramente molto recente.