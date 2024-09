Il trailer dei modelli cromati delle cover di PS5 Slim e dei controller DualSense

I modelli base della console sono quelli più acquistati e spesso i più amati, per la loro semplicità, ma alle volte si sente il bisogno di dare un tocco di stile in più alle proprie piattaforme da gioco. I produttori lo sanno bene e regolarmente rendono disponibili nuove varianti. Ora, anche Sony Interactive Entertainment ha ampliato la propria offerta di PlayStation Slim.

Durante la presentazione di State of Play, Sony ha svelato tre nuove cover per la PS5 Slim e nuove varianti di colore per il controller DualSense. Chiamati Chroma Collection, i tre nuovi colori sono stati intitolati Chroma Pearl, Chroma Indigo e Chroma Teal.