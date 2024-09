La data di uscita di Death Stranding 2 On the Beach è decisa, ma Kojima non la vuole dire ancora

Death Stranding 2 On the Beach è stato recentemente ripresentato da Kojima Productions in occasione del Tokyo Game Show. È stato confermato che il gioco arriverà nel 2025, ma in realtà il capo del team ha già deciso la data di uscita, semplicemente non ce la può dire.

Parlando durante sul palco per la presentazione di Death Stranding 2: On The Beach, il director ha precisamente affermato che la data di pubblicazione del gioco è stata decisa, ma non è stato possibile annunciarla durante la presentazione a causa di "circostanze impreviste".