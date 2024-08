The Game Awards 2024 ha una data ufficiale annunciata, vediamo quando si terrà l'evento

La location scelta per la grande serata di gala del mondo videoludico è il Peacock Theater a Los Angeles , in California, con l'evento che sarà sempre condotto e organizzato da Geoff Keighley.

Si tratta dunque di una conferma del modus operandi standard di questo evento, che trova spazio sempre nella parte finale dell'anno e in particolare nella prima metà di dicembre. La nuova edizione mantiene intatte le tradizioni e si va a piazzare il 12 dicembre 2024, perfettamente in linea con quanto ci si poteva aspettare.

Con Geoff Keighley a presentare l'Opening Night Live come apertura in grande stile della Gamescom 2024, sono arrivate informazioni anche sull'altro suo evento previsto quest'anno, quello considerato principale: The Game Awards 2024 ha dunque una data ufficiale annunciata in queste ore, fissata per il 12 dicembre 2024 .

Il maggiore evento videoludico dell'inverno

In base quanto riferito, i biglietti verranno messi in vendita a partire dall'1 novembre, ma sarà ovviamente possibile seguire lo show anche in streaming, attraverso oltre 40 piattaforme a supporto.



Tra queste, ci sono ovviamente quelle standard come YouTube, Twitch, Twitter, Facebook e Tiktok, e ovviamente potrete seguire l'intero evento, tradotto e commentato in diretta, anche qui su Multiplayer.it, come sempre.

Al di là delle prestigiose premiazioni, i The Game Awards 2024 sono un evento da seguire soprattutto per le grandi novità che solitamente arrivano per l'occasione: lo show di Keighley è infatti diventato famoso per essere una grande raccolta di trailer e annunci, concentrando in un'unica serata una notevole quantità di novità importanti per quanto riguarda il mercato videoludico, come potete rivedere anche nel nostro speciale riassuntivo su annunci, i premi e i giochi presentati ai The Game Awards 2023.