The Game Awards 2023: gli annunci, i premi e i giochi presentati

Essere ai TGA è divenuto quindi non solo un vanto, ma un obbligo per i progetti più in vista, un trend confermato anche in questa edizione con tanti annunci, graditi ritorni e qualche sorpresa.

Come ormai da tradizione, l'anno videoludico si chiude coi The Game Awards, uno spettacolo a metà strada tra la celebrazione degli ultimi 12 mesi e una conferenza che presenta le maggiori novità del nuovo anno. Al timone di quelli che definire gli "Oscar del videogioco" è ormai riduttivo c'è il creatore di questo format, ovvero quel Geoff Keighley che riveste un ruolo sempre più centrale in questa industria , stringendo patti e amicizie sempre più strette coi maggiori protagonisti dei videogiochi, da Hideo Kojima ai vertici di Sony, intercettando progressivamente sponsorizzazioni sempre più grandi, come quella di Microsoft, e annunci di rilievo, come la stessa Xbox Series X o Death Stranding 2.

Tuttavia non c'è stato spazio non solo per titoli indipendenti. Dagli autori della serie Persona, Metaphor: ReFantazio si è presentato con un nuovo trailer che ha confermato l'uscita nell'autunno del 2024. Sempre nel pre-show - e con la tradizionale fretta che caratterizza i The Game Awards - sono stati assegnati alcuni dei premi nelle categorie meno popolari, smarcati in tempi da centometrista per evitare che l'evento durasse per tre giorni interi.

Tra i progetti più interessanti presentati all'evento spiccano i seguiti di Pony Island e di Golden Idol, ma sono stati tanti i ritorni di autori apprezzati da chi negli ultimi anni ha seguito con interesse la scena indie. Adam Saltsman e il team di sviluppo FINJI hanno presentato Usual June , gioco d'azione in terza persona che mette nei panni di una studentessa universitaria in grado di parlare con i fantasmi. The Odd Gentlemen ha presentato Harmonium, un musical con protagonista una bambina che comunica attraverso la lingua dei segni, mentre spazio è stato dato anche a Windblown , action cooperativo da Motion Twin, gli autori di Dead Cells, mentre dall'artista e compositore di Thumper arriva un altro gioco psichedelico ed esplosivo chiamato Trasher.

Come da tradizione, la mezz'ora che ha anticipato l'inizio dei The Game Awards ha rappresentato un antipasto fatto di primi annunci, diverse sorprese e una serie di spot pubblicitari di giochi in arrivo o di ultima uscita. Il pre-show si è aperto con l'annuncio del remake in Unreal Engine 5 di Brothers: A Tale of Two Sons , primo e pluripremiato gioco di Josef Fares (It Takes Two).

Gli annunci dei TGA 2023

Exodus

Terminato il pre-show, i The Game Awards si sono aperti con una punta di ironia: Christopher Judge, attore che interpreta Kratos in God of War, ha fatto ironia sul suo lunghissimo monologo nella passata edizione. "Il mio discorso non sarà così lungo quest'anno, ma durerà comunque più della campagna dell'ultimo Call of Duty", ha detto generando grandi risate (e qualche occhiata stranita) tra il pubblico presente.

I riflettori sono passati poi su Matthew McConaughey: l'attore hollywoodiano ha annunciato Exodus, gioco fantascientifico in terza persona che ricorda non poco Mass Effect. La voce di Christopher Judge è tornata a sentirsi quando PlayStation ha presentato God of War Ragnarok Valhalla, DLC gratuito che aggiunge una nuova modalità roguelike al gioco di Santa Monica Studios. Una mossa non troppo diversa da quanto fatto con Returnal. Da House House - creatori di Untitled Goose Game - c'è stato poi l'annuncio di Big Walk, gioco multiplayer cooperativo ambientato su un allegro isolotto australiano. Piccolo spazio anche per Prince of Persia: The Lost Crown; con un trailer (trapelato poche ore prima dell'evento), Ubisoft ha confermato l'uscita l'11 gennaio di una demo gratuita.

Prince of Persia: The Lost Crown

Tra i giochi più accreditati nei pronostici dei TGA 2023 c'era Hellblade 2: Senua's Saga, ed effettivamente, dopo un breve spettacolo musicale, il gioco di Ninja Theory si è mostrato con un nuovo e spettacolare trailer che ha confermato l'uscita per il 2024. Stilosissimo, ma sfortunatamente breve il trailer per Kemuri, il gioco di debutto di Unseen, team di sviluppo giapponese fondato da Ikumi Nakamura dopo aver lasciato la direzione artistica di Ghostwire Tokyo.

Dagli autori di Ori non poteva che arrivare uno dei trailer più affascinanti dei The Game Awards. No Rest for the Wicked è il nuovo gioco multipiattaforma di Moon Studios, un action RPG dallo splendido stile artistico ma di cui non avremo più dettagli prima del prossimo marzo. Una delle parentesi più alte dell'evento ha portato gli appassionati in Giappone. SEGA ha annunciato non uno, non due, ma un'intera nuova generazione di giochi che riprendono alcuni dei franchise più amati e storici del publisher giapponese. Da Jet Set Radio a un nuovo Golden Axe in 3D, passando per Crazy Taxi, Shinobi e Streets of Rage, con un trailer SEGA ha anticipato una lineup (apparentemente in buono stato di sviluppo) che traghetterà i fan in una "nuova era".

Dragon Ball Sparking! Zero

Restiamo in Giappone con un esplosivo trailer di Dragon Ball Sparking! Zero, che ha finalmente mostrato un filmato di gameplay più approfondito per il nuovo capitolo nell'amata serie Budokai Tenkaichi. Nel 2024 arriverà anche Visions of Mana, nuovo episodio nella storica serie di JRPG di Square Enix, mentre un trailer di Rise of the Ronin ha confermato che l'action sviluppato da Koei Tecmo sarà pubblicato il 22 marzo 2024.

Giusto il tempo di riprendere fiato con un paio di spot pubblicitari, che Hideo Kojima compare sul palco. Tuttavia, non con Death Stranding 2, bensì con un teaser di OD, il vociferato gioco horror che Kojima Production sta sviluppando in esclusiva per Xbox. "Ho sempre cercato nuove sfide [...] e allo stesso modo anche stavolta voglio fare qualcosa di completamente nuovo. Si tratta di un gioco, ma anche di un film, e in un certo modo anche una nuova forma di intrattenimento", ha spiegato il papà di Metal Gear Solid e Death Stranding prima di essere raggiunto sul palco da Jordan Peele. Il noto regista ha confermato la sua collaborazione con Kojima Productions per lo sviluppo di OD, nel tentativo di sfruttare il linguaggio dei videogiochi per raccontare storie in un modo assolutamente unico.

Kojima sul palco dei TGA

Dopo un inizio esplosivo, l'evento ha visto un calo di ritmo. In seguito a un trailer cinematico dedicato a Jurassic Park Survival, e una breve presentazione di Rocket Racing - la modalità in Fortnite sviluppata dal team di Rocket League - Game Science ha mostrato un nuovo trailer di Black Myth Wukong che ha presentato nuovi personaggi, boss e mostri dal design ricco di fascino orientale. Il ricco trailer ha confermato anche la data d'uscita, fissata per il 20 agosto 2024.

Un nuovo trailer di Suicide Squad accompagnato da Feel Good Inc dei Gorillaz ha mostrato nuovi momenti di gameplay del gioco supereroistico di Rocksteady, in uscita il 2 febbraio 2024, prima di lasciare il posto al prossimo grande aggiornamento di Warframe, presentato con un lungo e intenso filmato cinematografico. Tra gli altri Banishers: Ghosts of New Eden arriverà il 13 febbraio, mentre la versione 1.0 di Ready or Not sarà pubblicata il 13 dicembre.

Banishers: Ghosts of New Eden

Sotto l'etichetta EA Originals sarà pubblicato Tales of Kenzera Zau, metroidvania 2D in uscita ad aprile e sviluppato da Surgent Studios, team di sviluppo fondato dall'attore che ha interpretato Bayek in Assassin's Creed Origins, Abubakar Salim.

I TGA 2023 sono stati anche l'occasione per Don't Nod di presentare il trailer di Lost Records: Bloom & Rage, avventura in arrivo a fine 2024 su PC, PS5 e Xbox. Pur strizzando l'occhio a Life is Strange, il gioco racconterà di un gruppo di donne riunite dopo 27 danni da alcuni strani eventi che le ha viste protagoniste nell'estate del 1995. Un nuovo trailer di Final Fantasy VII Rebirth è stato accompagnato da una performance musicale, prima dello strano annuncio di una collaborazione tra Apex Legends e la serie targate Square-Enix. Dopo innumerevoli posticipi, poi, Ubisoft sembra stavolta davvero pronta a salpare i mari di Skull & Bones, confermando con un trailer l'uscita fissata per febbraio 2024.

Final Fantasy VII Rebirth

Nelle ore che hanno preceduto i The Game Awards era trapelata online l'indiscrezione che Arkane Studios fosse al lavoro su un gioco dedicato a Blade, e in effetti l'evento losangelino ha confermato che il personaggio Marvel è effettivamente nelle mani degli autori di Deathloop e Dishonored. Il teaser trailer non ha dato alcun indizio su come l'immaginario di Blade sarà raccontato da Arkane Lyon, ma il team di sviluppo ha confermato che si tratterà di un action in terza persona ambientato a Parigi e indirizzato a un pubblico adulto.

Lightspeed Studios, un team di oltre 200 persone fondato da un ex-Rockstar, ha poi presentato un filmato in CGI per il suo open world fantascientifico Last Sentinel, prima di vedere nuovi trailer per giochi come The First Descendant, Mecha Brake, Warhammer Space Marine ed Exoborne, un gioco tattico con mappa open world di cui si è visto uno striminzito trailer cinematico.

Exoborne

Dopo aver chiuso la parabola GTFO con l'annuncio dell'ultimo aggiornamento, Ulf Andersson e il suo team 10 Chambers hanno rivelato con un trailer il loro prossimo progetto multi giocatore intitolato Den of Wolves (lo abbiamo visto in anteprima).

Mentre i The Game Awards si avviavano verso la chiusura, Sean Murray ha rivelato che Hello Games ha passato gli ultimi cinque anni non solo ad aggiornare ed espandere No Man's Sky, ma anche a lavorare al prossimo progetto dello studio indipendente inglese. Light No Fire è un'esperienza multiplayer che riprende la tecnologia e le conoscenze costruite da Hello Games con No Man's Sky ma lo utilizza per un open world condiviso ambientato su un mondo fantasy enorme da esplorare in lungo e in largo, a nuoto o in sella a un drago, scoprendo terre selvagge e affascinanti. Reduce delle polemiche che hanno accompagnato il lancio del suo ultimo gioco, Murray ha cercato di non esagerare con i superlativi, ribadendo come sia un progetto realizzato da un piccolo team, eppure non ha nascosto il fatto che Light No Fire è il progetto più ambizioso a cui Hello Games ha lavorato finora, e un gioco che vorrebbe continuare ad aggiornare per i prossimi dieci anni.

Light No Fire

Final Fantasy XVI vedrà poi due aggiornamenti: il trailer presentato fa Square Enix ha dato un assaggio di Echoes of the Fallen - pubblicato a sorpresa durante lo show - e The Rising Tide, DLC che invece arriverà nel corso della prossima primavera. A proposito di lanci a sorpresa: The Finals, sparatutto competitivo che punta forte sulla distruttibilità degli ambienti, è stato pubblicato al termine dei The Game Awards e presentato con un esplosivo (ovviamente) trailer di lancio. Lo abbiamo visto in anteprima.

Quando ormai le lancette dell'orologio puntavano alle 4:55 del mattino in Italia, Capcom ha risvegliato l'attenzione di molti con l'annuncio di Monster Hunter Wilds, nuovo capitolo della sua popolare serie in arrivo nel 2025 su PC, Xbox e PlayStation 5. Tra condizioni meteo travolgenti e fughe in mezzo a branchi di creature, Wilds sembra suggerire un gioco dalla scala decisamente più ambiziosa rispetto a quella di Monster Hunter Rise, e un'evoluzione naturale di Worlds e del suo DLC Iceborne.

A chiudere la serata uno Swen Vinke in armatura (???) è salito sul palco per ricevere il premio vinto da Baldur's Gate 3 come Miglior Gioco dell'Anno. È stata la più pesante, ma non l'unica statuetta portata a casa da Larian.