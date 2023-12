Senua's Saga: Hellblade II: trailer dai The Game Awards mostra una grafica pazzesca

Nella notte dell'8 dicembre 2023 sono andati in onda i The Game Awards, lo show di Geoff Keighley. Durante lo spettacolo abbiamo avuto modo di vedere un nuovo trailer di Senua's Saga: Hellblade II. In arrivo su PC e Xbox Series X|S, anche su Game Pass sin dal lancio, nel 2024.

Senua, che sarà ancora una volta la protagonista del gioco, si muove tramite varie ambientazioni dal taglio nordico e onirico, che sembrano rispettare lo stile del primo gioco. Con la sua oscurità, violenza ed epicità, Hellblade 2 Senua's Saga dà subito l'impressione di essere il gioco perfetto per chi amato il precedente. In questo caso, però, la qualità grafica sembra ancora più alta, soprattutto per quanto riguarda i volti dei personaggi.

Il trailer ci mostra anche un po' di brutali combattimenti, ma non si tratta di un vero e proprio video di gameplay, quindi è difficile trarre conclusioni su quanto possiamo vedere.