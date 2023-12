Exodus annunciato per PC, PS5 e Xbox con un trailer ai The Game Awards 2023

"L'ambientazione e la storia che abbiamo creato sono costruite intorno all'impatto della Dilatazione Temporale, un concetto che mi affascina da quando avevo 12 anni. La usiamo come un catalizzatore che ha un impatto sulle scelte che si compiono nel gioco e mette in moto eventi che influenzano le relazioni con i propri cari e l'intera civiltà per generazioni."

"Mettiamo il giocatore nei panni del Viaggiatore in un universo fantascientifico originale , un mondo creato con un incredibile livello di dettaglio in collaborazione con autori di fantascienza pluripremiati."

Titolo d'esordio dello studio fondato dal leggendario creatore di giochi di ruolo James Ohlen, Exodus mette insieme una narrazione cinematografica di spessore con un'ampia libertà d'azione per i giocatori e un gameplay moderno, pensato per una produzione tripla A.

Exodus è stato annunciato con un trailer ai The Game Awards 2023 : si tratta di un action adventure con elementi RPG e ambientazione sci-fi, sviluppato da Archetype Entertainment e in uscita su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

Un nuovo universo

In Exodus l'umanità è fuggita da una Terra morente, trovando una nuova casa in una galassia ostile: qui siamo gli sfavoriti che lottano per la sopravvivenza. Nei panni del Viaggiatore, siete l'ultima speranza dell'umanità.

Il vostro compito è quello di rubare armi e tecnologie aliene agli esseri più potenti dell'universo, i Celestiali, il più grande nemico dell'umanità. Ma c'è un problema: la dilatazione del tempo. Come Viaggiatori in missione interstellare, i giorni per voi sono decenni a casa.

I sacrifici che fate per proteggere i vostri cari generano conseguenze imprevedibili che cambiano il vostro mondo, rimodellando il futuro. Tornando a casa, affrontate le conseguenze delle vostre scelte. In Exodus, l'esito di queste scelte si manifesta in modo massiccio e si aggrava per generazioni.

"Abbiamo sempre sognato di creare un gioco come Exodus e siamo entusiasti di poterlo finalmente realizzare con il supporto di un team incredibile al nostro fianco. Stiamo costruendo un mondo in cui pensiamo che i giocatori vorranno immergersi e non vediamo l'ora che i giocatori esplorino questo nuovo universo", ha dichiarato Chad Robertson, cofondatore, direttore e produttore esecutivo di Archetype Entertainment.

"Il nostro team sta mettendo tutto il suo talento e la sua passione dietro la visione di creare un'esperienza di gioco che affascinerà i fan creando un legame tra loro e il loro personaggio in base al livello di impatto che hanno su questo mondo nel corso del tempo."