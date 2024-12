Exodus si mostra in uno spettacolare trailer ufficiale del gameplay

Si tratta di un action RPG ad ambientazione fantascientifica con elementi da sparatutto in terza persona, in arrivo su PC, PS5 e Xbox Series X|S ma ancora senza una data di uscita precisa, proveniente da un team di veterani dell'industria.

Il video è intitolato " The Traveler's Creed ", ed è composto da un montaggio di alcune scene d'intermezzo ma soprattutto di varie sequenze di gameplay, mettendo in scena quello che dovrebbe essere il gioco vero e proprio, che si dimostra al quanto promettente, derivante da una produzione che sembra proprio di alto profilo.

Come era stato promesso nelle ore scorse, Archetype Entertainment ha pubblicato un primo trailer ufficiale del gameplay per Exodus , che mostra un misto di scene d'azione altamente spettacolari, dando modo di avere un'idea più precisa di cosa si tratti.

Action RPG in terza persona

Da quanto possiamo vedere, ci sono dei richiami a Mass Effect nell'ambientazione e nello stile generale, anche se qui è tutto impostato su un'azione decisamente più veloce e dinamica, pur mantenendo comunque una struttura da gioco di ruolo.

D'altra parte, il team di Austin è una divisione di Wizards of the Coast, e al suo interno conta vari veterani provenienti da BioWare, oltre che da Naughty Dog e 343 Industries.

In Exodus, l'umanità è fuggita da una Terra morente, trovando una nuova casa in una galassia, che si rivela però alquanto ostile, e deve lottare per la sopravvivenza. Protagonista della storia è il Viaggiatore, l'ultima speranza dell'umanità.

Il compito è quello di rubare armi e tecnologie aliene agli esseri più potenti dell'universo, i Celestiali, che rappresentano anche il più grande nemico dell'umanità.

Una caratteristica peculiare del gioco sarà la dilatazione temporale: viaggiando nello spazio, il tempo sarà relativo e i giorni che passano per il protagonista possono corrispondere a decenni a casa, portando a conseguenze imprevedibili che possono cambiare il mondo di riferimento e che dovremo affrontare una volta tornati.