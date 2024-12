A New Social: la nuova organizzazione no-profit che punta a connettere piattaforme social

Secondo A New Social, la concorrenza dovrebbe basarsi sull'innovazione delle funzionalità e non sulla massa critica di utenti che le piattaforme tradizionali trattengono con sistemi chiusi. "Il web sociale deve essere incentrato sulle persone e non sulle piattaforme", si legge nella loro pagina di missione.

La frammentazione del web sociale è una sfida persistente, ma una nuova organizzazione no-profit chiamata A New Social vuole affrontarla di petto. Fondata da Ryan Barrett, creatore di Bridgy Fed, e Anuj Ahooja, esperto ingegnere e scrittore, la missione della no-profit è chiara: mettere al centro gli utenti, eliminando le barriere artificiali tra le piattaforme . L'obiettivo è costruire un ecosistema social aperto e competitivo, basato su protocolli come ActivityPub (alla base del fediverse) e ATProto di Bluesky.

L'organizzazione è ancora agli inizi, ma ha già avviato collaborazioni con importanti attori come Bluesky, Flipboard, Mastodon e persino Meta con la sua piattaforma Threads . Ahooja sottolinea che il loro ruolo sarà monitorare e richiamare le piattaforme alle promesse fatte agli utenti, come la federazione di Threads o la decentralizzazione finale promessa da Bluesky.

A New Social ha identificato come primo progetto Bridgy Fed , sviluppato dallo stesso Barrett. Questo strumento permette agli utenti di collegare le loro attività su Bluesky e Mastodon, consentendo ai post di apparire simultaneamente sulle piattaforme che supportano ActivityPub e ATProto. Bridgy Fed rappresenta un passo pratico verso un web decentralizzato dove la comunicazione non è limitata dai confini delle singole piattaforme.

La sfida della sostenibilità delle iniziative open

Ahooja spiega che l'obiettivo di A New Social non è solo sostenere gli utenti, ma anche educare e collaborare direttamente con le piattaforme per promuovere un web sociale più aperto. "Noi siamo in mezzo, e dobbiamo essere chiari e vocali quando queste piattaforme non mantengono le promesse", ha dichiarato in un'intervista. Bridgy Fed, quindi, non è solo un ponte tra piattaforme, ma anche un simbolo di advocacy a favore degli utenti e della connettività tra reti decentralizzate.

Threads su smartphone.

Nonostante le ambizioni, c'è scetticismo sulla longevità di progetti come Bridgy Fed, soprattutto alla luce di altri progetti open che non hanno resistito nel tempo, come sub.club su cui Ahooja aveva lavorato. Tuttavia, Ahooja ribatte che il loro approccio è di rete e non di singola piattaforma: collaborare con più attori garantisce stabilità, mentre gli utenti continuano a beneficiare di connessioni trasversali. Barrett aggiunge che la decentralizzazione è in crescita e, se lo spazio complessivo resta connesso, l'impatto finale sarà positivo.