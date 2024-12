Meta multata per oltre 290 milioni di dollari per violazioni sulla privacy: sanzioni da Irlanda e Australia

L'Irish Data Protection Commission (DPC) ha inflitto a Meta una multa da €251 milioni ($263 milioni) per violazioni del GDPR relative a una falla nel sistema di Facebook, risalente al 2018. La vulnerabilità permetteva ai malintenzionati di sfruttare la funzione "View As" per ottenere accesso non autorizzato a circa 29 milioni di account in tutto il mondo, di cui 3 milioni situati nell'UE/EEA. I dati personali compromessi includevano nomi completi, email, numeri di telefono, luoghi di lavoro, religione e persino informazioni sui figli degli utenti.

Il DPC ha rilevato gravi carenze nella protezione dei dati durante la progettazione dei sistemi di Meta, violando l'Articolo 25 del GDPR. Inoltre, l'azienda è stata accusata di non aver documentato adeguatamente l'incidente e di non aver fornito tutte le informazioni necessarie ai regolatori, infrangendo gli Articoli 33(3) e 33(5). Come risultato, Meta dovrà pagare una serie di multe, tra cui €130 milioni per la mancanza di protezioni dei dati per impostazione predefinita e €110 milioni per la violazione delle misure di protezione progettuale.