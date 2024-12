Exodus si mostra con un teaser del gameplay, in arrivo domani il trailer completo

Archetype Entertainment ha pubblicato un teaser del gameplay di Exodus, l'ambizioso action RPG a sfondo fantascientifico annunciato lo scorso anno e attualmente in sviluppo per PC, PS5 e Xbox Series X|S.

Lo studio texano, fondato dal rinomato game designer James Ohlen e composto da veterani dell'industria videoludica, punta come sappiamo a confezionare un'esperienza di riferimento per il genere, in cui viene raccontata la storia dell'esodo dell'umanità e la sua lotta per la sopravvivenza.

Il video, che potete vedere qui sotto, include sequenze di navigazione nello spazio, dialoghi fra i personaggi che avremo modo di conoscere durante la campagna e combattimenti in stile sparatutto in terza persona che ricordano da vicino quelli di Mass Effect.

Sebbene Exodus non abbia ancora una data di uscita, dal punto di vista tecnico sembra che il progetto prometta decisamente bene, ma magari domani potremo parlarne in maniera più esaustiva.