Payday 3 Silver Edition è disponibile su Instant Gaming a un prezzo speciale

Payday 3 Silver Edition è disponibile su Instant Gaming al prezzo scontato di 19.99€, rispetto al prezzo originale di 70€. Con l'IVA italiana al 22%, il prezzo finale sarà di circa 24.39€ . Scopri di più e acquista il gioco direttamente da questo link oppure tramite il box qui sotto. Torna nei panni della leggendaria Payday Gang , temuta dalla legge e rispettata nel mondo criminale. La Silver Edition include il Season Pass per 6 mesi e la maschera esclusiva Dark Sterling, aggiungendo nuovi colpi, sfide e ricompense. Questa volta, il gruppo abbandona Washington DC per New York City, affrontando una nuova minaccia e cogliendo opportunità ancora più grandi e ambiziose.

Pianifica, colpisci e fuggi con stile

In Payday 3, ogni colpo richiede pianificazione e precisione. Decidi come affrontare la rapina: opta per un approccio furtivo sfruttando gli ostaggi come pedine, oppure scatena il caos con un assalto armato. Ogni scelta avrà un impatto sul risultato finale e cambierà l'esperienza di gioco.

Grazie a un'alta rigiocabilità, potrai sbloccare nuove abilità, migliorare la tua competenza con le armi e arricchire il tuo arsenale con equipaggiamenti e cosmetici unici. Che tu preferisca giocare da solo o con gli amici, il lavoro di squadra sarà fondamentale per portare a casa il bottino e diventare una leggenda del crimine.