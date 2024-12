Call of Duty: Black Ops 6 domina la classifica UK di novembre, ma Dragon Age è vicino

La classifica UK di novembre è dominata da Call of Duty: Black Ops 6: l'ultimo episodio della serie sparatutto prodotta da Activision si è imposto su tutti gli altri giochi in vendita nel Regno Unito, superando EA Sports FC 25 e Dragon Age: The Veilguard.

Call of Duty: Black Ops 6 EA Sports FC 25 Dragon Age: The Veilguard Hogwarts Legacy Grand Theft Auto V Super Mario Party Jamboree Horizon Zero Dawn Remastered Nintendo Switch Sports Super Mario Bros. Wonder Mario Kart 8 Deluxe

Christopher Dring, direttore di GamesIndustry.biz, ha segnalato che la classifica di quest'anno non mostra ancora gli effetti del Black Friday, che troveremo dunque nei dati di dicembre e andranno inevitabilmente a gonfiare determinati numeri.

Probabilmente anche per questo motivo le vendite di EA Sports FC 25 risultano calate del 22% rispetto allo scorso anno, mentre Dragon Age: The Veilguard si pone come la new entry di maggior successo pur avendo avuto un debutto piuttosto lento nelle prime settimane.