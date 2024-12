Gigantic: Rampage Edition è disponibile su Instant Gaming a meno di 5€

Gigantic: Rampage Edition è disponibile su Instant Gaming al prezzo scontato di 3.49€, rispetto al prezzo originale di 20€. Con l'IVA italiana al 22%, il prezzo finale sarà di circa 4.26€ . Scopri di più e acquista il gioco direttamente da questo link oppure tramite il box qui sotto. Ritorna uno dei MOBA Hero Shooter più amati , con un'edizione definitiva ricca di novità! Gigantic: Rampage Edition include nuovi eroi, mappe inedite, modalità di gioco rinnovate e il supporto al cross-platform tra PC e console, offrendo un'esperienza di gioco fluida e coinvolgente. Affronta intense battaglie 5v5, scegli il tuo eroe preferito tra una vasta selezione di 23 personaggi (più nuovi arrivi come Roland e Kajir), e combatti per abbattere il Guardiano nemico proteggendo il tuo.

Nuove modalità e personalizzazione degli eroi

Immergiti in mappe fantastiche e dettagliate come Picaro Bay, una mappa costiera ricca di verticalità e scontri veloci, e Heaven's Ward, un'ambientazione industriale perfetta per battaglie tattiche. Affronta le partite con la modalità Rush, un'esperienza accessibile e adrenalinica, o torna alla strategia classica con la modalità Clash. Per un controllo totale, crea partite personalizzate e affina le tue abilità contro gli amici.

Inizia il combattimento!

Personalizza il tuo eroe con skin esclusive, armi e loadout che si adattano al tuo stile di gioco. Grazie al supporto al cross-play tra PC e console, puoi giocare con amici su diverse piattaforme e prepararti a ricevere contenuti gratuiti post-lancio, come la modalità classificata e nuove skin.