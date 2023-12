Prince of Persia The Lost Crown si mostra in un trailer della storia ai The Game Awards 2023

Come era stato già preventivato, Prince of Persia The Lost Crown si è mostrato con un trailer incentrato sulla storia nel corso dei The Game Awards 2023, in un video che mostra scene d'intermezzo ma anche vari momenti di gameplay, confermando peraltro l'arrivo della demo.

Il trailer in questione è trapelato prima del tempo su un canale social di PlayStation, cosa che ci ha consentito di sapere in anticipo che Prince of Persia The Lost Crown avrà una demo, in arrivo poco prima del lancio del gioco per l'11 gennaio 2024, mentre il lancio della versione completa è previsto per il 18 gennaio.

Il trailer della storia, come sostiene il nome, presenta dunque gli elementi narrativi di questo nuovo capitolo della serie.