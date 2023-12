Prince of Persia: The Lost Crown, demo annunciata in un video trafugato

A breve distanza ai The Game Awards 2023, probabilmente la sede in cui era previsto uscire, è emerso un video trafugato di Prince of Persia: The Lost Crown, che annuncia anche l'arrivo di una demo per il gioco, con data d'uscita.

Il video, pubblicato inizialmente dalla divisione brasiliana di Sony PlayStation, è stato rimosso da Ubisoft, ma non abbastanza in fretta da fare in modo da cancellarne ogni traccia, così in molti l'hanno visto e soprattutto si è diffusa prima del tempo una notizia molto interessante.

La versione demo di Prince of Persia: The Lost Crown, che consentirà di provare direttamente il nuovo gioco Ubisoft, è in arrivo prossimamente, con lancio previsto per l'11 gennaio 2024.