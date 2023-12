Microsoft e Activision: l'FTC non molla e presenta un appello per bloccare l'acquisizione

Nonostante l'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft sia ormai praticamente cosa fatta, la Federal Trade Commission (FTC) non molla e continua a cercare di bloccare in qualche modo l'operazione, presentando un appello per fermare l'acquisizione proprio in questi giorni.

Nella giornata di ieri, 6 dicembre 2023, avvocati rappresentanti di FTC e Microsoft sono comparsi davanti a una commissione di tre giudici all'interno del nono circuito della corte d'appello USA. Come riportato da Reuters, l'FTC sostiene che il giudice Jacqueline Scott Corley, che ha negato l'ingiunzione preliminare dell'FTC lo scorso luglio, abbia effettuato una valutazione errata sulle richieste.

Secondo l'antitrust americana, quello che era veramente richiesto era sostanzialmente di dimostrare che l'accordo fosse anticompetitivo semplicemente sulla base del fatto che pone Microsoft nella posizione di negare l'arrivo dei giochi su altre piattaforme.