Prince of Persia The Lost Crown, trailer di annuncio e data di uscita del nuovo gioco di Ubisoft

Al Summer Game Fest 2023 di Geoff Keighley è stato svelato Prince of Persia The Lost Crown per PC (Steam, Ubisoft Store ed Epic Games Store), Amazon Luna, Switch, Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5. La data di uscita è il 18 gennaio 2024.

Prince of Persia The Lost Crown è un gioco a scorrimento laterale, con una nuova versione del principe, dal look più "giovane" che temiamo non risuonerà molto con i fan storici della saga. Troveremo il solito mix di piattaforme e azione, anche se in questo caso lo stile del combattimento sembra molto più dinamico, fatto di combo, schivate e attacchi speciali.

Avremo modo di vedere qualcosa di più su Prince of Persia The Lost Crown all'Ubisoft Forward di lunedì 12 giugno 2023.