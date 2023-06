Ubisoft Forward 2023: il trailer ufficiale svela i giochi che saranno mostrati all'evento

Ubisoft ha pubblicato tramite il proprio canale YouTube ufficiale un trailer dedicato al suo evento, l'Ubisoft Forward, che avrà luogo il 12 giugno 2023 alle 19:00 ora italiana. Tramite questo breve filmato ha indicato quali sono i giochi che possiamo aspettarci di vedere in tale show; ecco un elenco:

Avatar: Frontiers of Pandora

Assassin's Creed Mirage

The Crew Motorfest

Un gioco misterioso

Avatar: Frontiers of Pandora è il gioco basato sulla serie di film di James Cameron. Annunciato da anni, questo nuovo videogioco pare finalmente pronto per essere mostrato. Sicuramente ci aspettiamo un po' di gameplay così da capire esattamente che tipo di progetto sia. Anche una data di uscita sarebbe gradita da molti.

Assassin's Creed Mirage, presentato brevemente durante il recente PlayStatio Showcase, sarà presente all'Ubisoft Forward. Considerando che sappiamo già qual è la data di uscita e abbiamo già visto dei trailer minori, pare scontato che all'evento del 12 giugno ci sarà spazio per una presentazione del gameplay espansa.

The Crew Motorfest, previsto per il 2023, è un nuovo gioco sportivo di Ubisoft che ci porta sull'isola hawaiana di O'ahu. Anche in questo caso è credibile che riceveremo una data di uscita e un nuovo gameplay.

Infine, per quanto riguarda il gioco misterioso, tutto quello che è stato mostrato è una sorta di panno nero e oro. Difficile dire esattamente di cosa si tratti.

Ovviamente, non è detto che i giochi dell'Ubisoft Forward di giugno 2023 siano solo questi. È possibile che vi sia spazio per altri titoli.