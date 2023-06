Death Stranding 2: Kojima non si affida alle agenzie per trovare attori e ha un motivo specifico

Hideo Kojima ha dichiarato di aver scelto personalmente i membri del cast di Death Stranding 2, che considera "partner speciali". Il capo di Kojima Productions ha rivelato che non affida alle agenzie di casting il compito di trovare le giuste persone per il suo gioco: in tutta onestà non siamo sorpresi.

L'informazione arriva tramite un tweet di Kojima stesso dove ha dichiarato che, sebbene si avvalga di agenzie per la stesura dei contratti, sceglie lui stesso gli attori e le attrici perché lo sviluppo di videogiochi è stressante e vuole lavorare con persone che possano "lottare" con lui contro i problemi.

"Poiché trascorrerò un periodo di tempo molto lungo a lavorare con attori e doppiatori, non lascio che agenzie/agenti si occupino del casting", scrive Kojima. "Vari problemi si verificano spesso durante le riprese, la registrazione del doppiaggio e la creazione del gioco. Ho scelto gli attori e le attrici di Death Stranding 2 come partner speciali con cui combattere insieme".

Tra i nomi più importanti presenti in Death Stranding 2 troviamo Elle Fanning, Léa Seydoux, Norman Reedus e Shioli Kutsuna. Kojima, chiaramente, lavora personalmente con ognuno di essi. Un fattore importante in tutto questo è che si tratta di attori che recitano in lingua inglese e quindi Kojima deve ragionare sul doppiaggio giapponese. A questo riguardo, spiega, sta ancora facendo ricerche a riguardo. Il creativo sta infatti cercando dei talenti da impiegare e sta studiando e guardando anime e "versioni doppiate [in giapponese] di contenuti in streaming".

Chiaramente vi è massima attenzione da parte di Kojima. Gli attori stessi stanno parlando del gioco e, ad esempio, Elle Fanning ha svelato di essere rimasta sorpresa dal livello di interesse e dalle speculazioni dei fan.