Death Stranding 2: Elle Fanning era sorpresa dal livello di interesse e dalle speculazioni dei fan

Death Stranding 2 è uno dei molti progetti videoludici riguardo ai quali i fan attendono nuove informazioni. L'opera di Kojima non si è ancora mostrata nel dettaglio e speriamo che il team sia presto pronto per svelare dettagli sul gameplay e non solo. Nel frattempo, ci pensano gli attori a dire la propria. In particolar modo, Elle Fanning ha parlato della propria esperienza lavorativa con Death Stranding 2, spendendo parole positive.

Precisamente, Fanning ha elogiato Hideo Kojima e ha spiegato che è stato interessante affrontare la sfida di lavorare su un videogioco. L'attrice afferma di aver già lavorato con la tecnologia di motion capture in passato, ma Death Stranding 2 è stato più impegnativo, ad esempio perché Kojima le chiedeva di piangere a comando.

Elle Fanning ha anche affermato che, pur non essendo una videogiocatrice, non vede l'ora di provare Death Stranding 2, quando sarà completo e pubblicato. L'attrice ha anche affermato di essere rimasta stupita dal livello di interesse suscitato dal gioco e dalla quantità di speculazioni sorte attorno ad esso.

Dal nostro punto di vista, l'interesse verso Death Stranding 2 non è una sorpresa e nemmeno il fatto che gli appassionati abbiano già dato il via alle speculazioni sul ruolo dei vari personaggi svelati fino a questo momento e sulla direzione che la trama potrebbe aver preso dopo gli eventi del primo capitolo.

In attesa di novità sul secondo gioco, vi ricordiamo che sono disponibili 12 suonerie gratuite sul sito ufficiale di Death Stranding.