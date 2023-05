Sony dovrà rimborsare dei giocatori di FIFA in Austria, la sentenza è definitiva

Secondo un report del sito tedesco GamesMarkt, poi riportato dalla testata GamesIndustry.biz, una corte austriaca ha definitivamente definito i pacchetti di FIFA Ultimate Team come gioco d'azzardo illegale. La conseguenza è che Sony dovrà rimborsare gli acquisti ai giocatori.

Ricordiamo che un tribunale distrettuale austriaco a marzo 2023 si è pronunciato su una controversia tra alcuni giocatori di FIFA su PlayStation e Sony Interactive Entertainment Network Europe Ltd., affermando che il produttore di PlayStation deve ai giocatori un rimborso per i pacchetti Ultimate Team acquistati dal PlayStation Store.

Ora, tale tribunale regionale - a cui Sony si sarebbe dovuta appellare - ha dichiarato di non aver ricevuto alcuna mozione in tal senso dai rappresentanti di Sony, per cui la sentenza è diventata definitiva.

FUT è una grande fonte di guadagno per EA per gli store tramite i quali i pacchetti sono venduti

Sony è ora tenuta a rimborsare diverse centinaia di euro ai querelanti: non pare una cifra particolarmente massiccia, ma lo studio legale austriaco Padronus ha dichiarato di avere centinaia di altri giocatori interessati a portare avanti richieste simili. Il sito web di Padronus indica FIFA, Counter-Strike, Fortnite e Call of Duty come esempi di giochi per i quali intende presentare richieste di risarcimento.