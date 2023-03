FIFA, i pacchetti FUT sono gioco d'azzardo per una corte austriaca: Sony dovrà rimborsarli

I pacchetti FUT di FIFA sono stati dichiarati una forma di gioco d'azzardo da una corte austriaca, che ha ordinato a Sony di rimborsare gli utenti che li hanno acquistati su PlayStation Store per circa 340.000€. La casa giapponese, al momento, non ha ancora rilasciato dichiarazioni sulla sentenza.

Come forse ricorderete, esattamente un anno fa l'Olanda ha annullato le multe per le loot box di FIFA, a conferma che il tema è ancora parecchio nebuloso e non esiste una posizione chiara e universale su questi meccanismi.

La tesi dell'avvocato Ulrich Salburg è che la possibilità di spendere denaro per procurarsi pacchetti dal contenuto casuale violi la legge sul gioco d'azzardo attualmente vigente in Austria e Sony, immaginiamo nel ruolo di produttore della piattaforma più diffusa nel paese, avrebbe una chiara responsabilità in tal senso.

La corte si è fondamentalmente detta d'accordo con tale argomentazione, sostenendo che la possibilità che i contenuti dei pacchetti di FIFA abbiano un valore monetario più o meno alto rispetto al prezzo d'acquisto offra in teoria un vantaggio economico a chi è abbastanza fortunato da beccare quello giusto, e ciò viola l'Australian Gaming Act.

Con i suoi oltre dieci milioni di giocatori e il lancio migliore di sempre per la serie, FIFA 23 ha inevitabilmente rilanciato questi contenuti e le polemiche che ormai da anni li circondano.