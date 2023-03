Sword Art Online: il cosplay di Asuna di WhiteSpring è stupendo

Sword Art Online è senza dubbio una delle opere di maggior successo tra i cosplayer, grazie a un cast pieno di carisma, tra cui spicca ovviamente Asuna Yuuki. Oggi vi proponiamo il cosplay di WhiteSpring che ci propone una rappresentazione di Titania, una dei tanti avatar virtuali di questo personaggio.

Asuna ricopre un ruolo centrale in molti degli archi narrativi di Sword Art Online. Durante la seconda stagione dell'anime si trova suo malgrado intrappolata nei panni di Titania, la regina delle fate del mondo virtuale di Alfheim Online, in attesa di essere liberata dal protagonista Kirito.

Il cosplay realizzato da WhiteSpring è di alta qualità come possiamo vedere nello scatto qui sotto. Il costume di questa versione di Asuna è stato ricreato in ogni minimo dettaglio, mentre la scelta di ambientare lo scatto in una paesaggio naturale vicino a uno specchio d'acqua risulta particolarmente azzeccata.

