Fortnite Stagione 2: un leak svela le skin del Pass Battaglia, c'è Eren da L'Attacco dei Giganti

Le skin che saranno incluse nel Pass Battaglia di Fortnite Capitolo 4 Stagione 2 sono state svelate con alcuni giorni di anticipo grazie a un leak condiviso sia da HYPEX e che da Shiina, entrambi insider piuttosto noti nel panorama del battle royale di Epic Games e ritenuti fonti affidabili. Pare che tra i nuovi costumi ci sarà anche Eren Yeger, il protagonista de L'Attacco dei Giganti.

Nell'immagine del post qui sotto, vengono mostrate tutte e otto le skin del Battle Pass della prossima stagione di Fortnite. Tra queste troviamo una sorta di lucertola umanoide con un giacchetto rosso, che si era intravista anche in un precedente evento, e come dicevamo in apertura anche Eren Yeger.

Fortnite da sempre ci ha abituato a un gran numero di collaborazioni transmediali e quindi non stupirebbe affatto un crossover con L'Attacco dei Giganti per celebrare la Parte 3 della Stagione Finale dell'anime, iniziata giusto ieri.

Salvo imprevisti la Stagione 2 del Capitolo 4 di Fortnite Battaglia Reale dovrebbe iniziare tra pochissimi giorni, per la precisione giovedì 9 marzo 2023, e tra le novità potrebbe includere la modalità con visuale in prima persona.