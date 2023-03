L'Attacco dei Giganti, svelato il periodo di uscita degli ultimi episodi della Stagione Finale

Studio MAPPA ha annunciato il periodo di uscita degli ultimi episodi della Stagione Finale dell'anime L'Attacco dei Giganti. Il secondo cour della Parte 3 andrà in onda durante l'autunno, dunque probabilmente da ottobre in poi, concludendo definitivamente la storia Eren, Misaka, Armin e gli altri protagonisti dell'opera di Hajime Isayama.

Riassumiamo: la Parte 3 della Stagione Finale de L'Attacco dei Giganti è a sua volta divisa in due parti. La prima inizierà domani, sabato 4 marzo 2023, mentre la seconda come accennato in apertura è fissata per il periodo autunnale e quindi come temevano i fan ci sarà una pausa lunga mesi tra i due cour.

Ricordiamo che in Italia l'anime è disponibile su Crunchyroll. L'annuncio è stato accompagnato da un breve teaser trailer, che trovate nel player sottostante:

La prima stagione dell'anime de L'Attacco dei Giganti è andata in onda nel 2013, dieci anni fa. La Stagione Finale è iniziata nel 2020 e si concluderà quest'anno con la Parte 3.

La gestione delle ultime stagioni è stata criticata dai fan, in quanto fin troppo spezzettata e confusionaria (di fatto, in questo caso parliamo della "parte 2 della parte 3 della stagione finale", quasi uno scioglilingua), ma ci sono da considerare chiaramente anche le difficoltà causate dalla pandemia del Covid-19, che per forza di cose hanno rallentato la produzione e costretto Studio MAPPA a rivedere i suoi piani in corso d'opera.