Atomic Heart: ecco la lettera ufficiale dell'Ucraina a Sony, Microsoft e Valve per bandire il gioco

Poche settimane fa vi abbiamo parlato delle controverse dichiarazioni del ministro ucraino Alexander Bornyaok che chiedeva a Sony, Microsoft e Valve di bandire Atomic Heart, gioco sviluppato dallo studio russo Mundfish, dai propri store, a suo avviso reo di supportare l'invasione dell'Ucraina. Tali dichiarazioni ora sono diventate una richiesta concreta e ufficiale, come dimostra la lettera condivisa su Twitter dal vice primo ministro Mykhailo Fedorov e inviata a Jim Ryan, il CEO di Sony, Brad Smith, il presidente di Microsoft, e Gabe Newell di Valve.

La lettera, di cui potrete leggere un estratto qui sotto, menziona il fatto che i ricavi di Atomic Heart potrebbero finanziare la Russia e quindi l'invasione dell'Ucraina. Fedorov afferma anche che il gioco presenta simboli sovietici e promuove il regime comunista. Viene inoltre fatto notare che gli sviluppatori dello studio non si sono mai schierati contro il regime di Putin e la guerra in Ucraina, esortando Sony, Microsoft e Valve a protestare contro questa guerra bandendo Atomic Heart dai loro store.

"Abbiamo serie preoccupazioni riguardo al gioco "Atomic Heart", lanciato tramite le piattaforme Sony PlayStation / Microsoft Xbox / Steam il 21 febbraio 2023. "

"Secondo le informazioni che abbiamo, il gioco sopra menzionato, è stato sviluppato dallo studio russo Mundfish. Dato che Mundifish è gestito e ha uffici in Russia, esiste un rischio potenziale che i soldi ricavati dalle vendite saranno trasferiti al bilancio della Russia, quindi verranno utilizzati per finanziare la guerra in Ucraina. Un altro punto che devo evidenziare è che lavorare con entità russe non è in linea con la politica delle sanzioni all'interno dei paesi democratici liberi. Un altro problema del gioco "Atomic Heart" è tematico. Il governo ucraino ha serie preoccupazioni; poiché viola completamente la legislazione ucraina. Il gioco stesso promuove il regime comunista e i simboli sovietici. "

"Credo che Sony / Microsoft / Valve non voglia essere considerata una piattaforma che supporta il comunismo, anche in tale forma futuristica. La storia della Russia sovietica e le sue violazioni imperialistiche nei confronti di altri paesi indipendenti hanno portato all'omicidio di centinaia di migliaia di civili. Non solo ora in Ucraina, ma anche in Moldavia e Georgia. È una domanda retorica se vale la pena promuovere simboli ricoperti di sangue."

"Tenendo conto di quanto detto qui sopra, esortiamo Sony / Microsoft / Valve a vietare le vendite delle versioni digitali di questo gioco tramite Sony PlayStation / Microsoft Xbox / Steam." "Vorrei anche sottolineare che gli sviluppatori non hanno espresso pubblicamente la loro posizione sul regime di Putin e sulla sanguinosa guerra che la Russia ha scatenato contro l'Ucraina. Ora più che mai leader e aziende in tutto il mondo dovrebbero essere uniti per protestare contro l'invasione russa e smettere di finanziare la guerra in tutti i modi possibili. Anche informativo."