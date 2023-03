Nintendo: la prossima console forse non sarà Switch 2 o un modello "Pro", per Jeff Grubb

Secondo il giornalista e insider Jeff Grubb, la prossima console Nintendo potrebbe non rivelarsi uno "Switch 2", ovvero un successore diretto, oppure un semplice modello "Pro" con hardware potenziato, ma piuttosto un "modello di transizione" che permetterà alla compagnia di Kyoto di estendere il ciclo vitale della sua console, che tutt'ora registra ottimi numeri di vendita.

Le dichiarazioni di Grubb arrivano dall'ultima trasmissione del podcast di Kinda Funny Games su Twitch, che potrete ascoltare tramite il player sottostante. A suo avviso la prossima console potrebbe non essere né un successore diretto di Switch né un modello che proporrà prestazioni sostanzialmente migliori o che si limiterà solo a questo aspetto.

Grubb parla piuttosto di una sorta di "Super Switch", una console che avrà l'obiettivo di continuare la generazione come fatto in passato dal Game Boy Color. Il motivo sarebbe quello di approfittare dell'ottimo piazzamento sul mercato di Switch, sia in termini di base installata e quantità di copie vendute, nonché di abbonati a Nintendo Switch Online.

"Hanno Nintendo Switch Online, hanno molti iscritti, molte persone che spendono soldi per comprare giochi e non vogliono interrompere o perdere questo momentum e non vogliono ripartire da zero" con una nuova console. Pochi giorni fa Grubb ha dichiarato anche che la prossima console Nintendo verrà presentata nel corso del 2023 e che ci sarebbe anche un "45% di possibilità", che possa poi essere lanciata proprio nel corso di quest'anno.

Chiaramente si tratta di indiscrezioni e speculazioni senza conferma ufficiale, dunque da prendere con le molle. In passato Grubb ha azzeccato diverse soffiate e predizioni, ma ne ha anche sbagliate alcune, quindi non è una fonte affidabile al cento percento.