Nintendo Switch 2 potrebbe essere annunciato alla fine del 2023, per Jeff Grubb

Siamo nel regno delle voci di corridoio selvagge, ma Jeff Grubb, da cui arriva questo rumor, ultimamente sta azzeccando diverse previsioni, per cui riportiamo anche la sua recente affermazione sulla possibilità che Nintendo Switch 2, o come sarà chiamata la nuova console Nintendo, potrebbe essere presentata nel corso del 2023.

Il giornalista di VentureBeat ha riferito la questione nella nuova puntata del suo podcast Jeff Grubb's Game Mess, dove lancia informazioni e rumor a ruota libera per un paio d'ore, ma non è detto che questo non possa essere verosimile. In effetti, è praticamente la stessa informazione che era stata riferita anche da un noto insider che aveva anticipato correttamente gli annunci Pokémon dei giorni scorsi.

Secondo Grubb, insomma, c'è una notevole possibilità che Nintendo possa presentare un nuovo modello di console verso la fine del 2023 e ci sarebbe anche un "45% di possibilità", in base a quanto riferito, che tale console possa poi essere lanciata proprio nel corso di quest'anno.

Quest'ultima informazione sembra un po' poco verosimile, considerando che la situazione attuale di Nintendo Switch sembra ancora decisamente positiva sul mercato, ma un possibile annuncio non è totalmente da escludere. In ogni caso, cataloghiamo il tutto come voce di corridoio, in attesa di eventuali informazioni.