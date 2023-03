Final Fantasy 16: Yoshida spiega perché è un'esclusiva PS5 e cita il supporto tecnico di Sony

In un'intervista concessa a 4Gamer, il producer Naoki Yoshida è tornato a parlare dell'esclusività temporanea di Final Fantasy 16 su PS5 e i motivi che hanno portato Square Enix a siglare un accordo simile con Sony.

Yoshi-P ha spiegato che naturalmente tra le ragioni c'è l'aspetto economico, con Sony che vuole vendere un quantitativo maggiore di PS5 facendo leva per l'appunto su Final Fantasy 16. Tuttavia ha aggiunto che dal punto di vista di Square Enix il supporto tecnico ricevuto è stato un fattore importante per la firma del contratto.

"Naturalmente, penso che ci sia anche questo tipo di intenzione da parte del produttore dell'hardware (quello di vendere più console, ndr)", ha detto Yoshida nell'intervista, tradotta da Genki. "Tuttavia, dal nostro punto di vista, il supporto tecnico che riceviamo dal produttore dell'hardware è un fattore importante per la firma di tali contratti."

"Questa volta, c'è stato un punto in cui stavamo sviluppando insieme agli ingegneri di SIE (Sony Interactive Entertainment) che conoscono l'hardware di PS5 fino al midollo e abbiamo ricevuto un generoso supporto nell'ottimizzazione, che non avremmo potuto gestire da soli, e così via."

Yoshida cita poi il fatto che sviluppare su una solo piattaforma alla volta permette di investire più ore nella costruzione del gioco e l'ottimizzazione delle performance, a cui si aggiunge il risparmio economico in termini di marketing.

"Inoltre, non sviluppando su più piattaforme, potremmo investire più ore di lavoro in cose come la costruzione del gioco e l'ottimizzazione. In aggiunta, possiamo anche fare marketing insieme a Sony a livello globale, il che mi fa pensare: "quale sarebbe l'equivalente in denaro di questi vantaggi?"

Final Fantasy 16 sarà disponibile su PS5 dal 22 giugno 2023 come esclusiva temporale, con la versione PC che potrebbe arrivare più tardi del previsto. Ieri sulle nostre pagine abbiamo pubblicato un nuovo provato dell'action di Square Enix e un'intervista con Naoki Yoshida e il suo team.