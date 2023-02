Final Fantasy 16 non arriverà su PC allo scadere dell'esclusività PS5: ci vorranno più di 6 mesi

Tramite il PlayStation Blog giapponese, il produttore di Final Fantasy 16 Naoki Yoshida ha parlato della versione PC di Final Fantasy 16, affermando che non arriverà su PC esattamente allo scadere dell'esclusività PS5, che dura sei mesi.

Le informazioni provengono da una traduzione automatica dal giapponese all'inglese, confermata però da alcuni utenti ResetEra come molto precisa. Secondo quanto indicato, Yoshida afferma: "È vero che l'esclusività temporale di Final Fantasy 16 su PS5 è di sei mesi. Tuttavia, questo e il fatto che la versione per PC sia in uscita sei mesi dopo sono due storie completamente diverse. Voglio chiarire che la versione per PC non uscirà sei mesi dopo."

Yoshida afferma poi che il team ha speso un sacco di tempo e di denaro sull'ottimizzazione per PS5. "Ovviamente vorremmo pubblicare una versione PC a un certo punto così che più persone possibili possano giocare il gioco. Tuttavia, se iniziamo a ottimizzare la versione PC dopo la pubblicazione della versione PS5, non saremmo in grado di farlo in sei mesi, quindi non sarebbe pubblicata entro sei mesi. Vorremmo rilasciarla alla fine, e credo che lo faremo, ma al momento non siamo in grado di dire quando."

Non si tratta comunque di una novità per Square Enix. Come ben sappiamo, Final Fantasy 7 Remake era esclusiva temporale di PlayStation 4, ma la versione PC ha richiesto più tempo ed è arrivata ben dopo la scadenza dei termini di contratto.

Va anche detto che Yoshida è ben attento a ripetere che "vorrebbe" pubblicare la versione PC, ma non lo dà mai come un dato di fatto confermato al 100%, perlomeno per quanto è possibile capire dalla traduzione automatica. Non ci resta che attendere nuovi annunci a riguardo.

Nel frattempo, vi segnaliamo che Final Fantasy 16 "sarebbe ancora in pieno sviluppo" senza PS5, secondo il director dei combattimenti.