Xiaomi Wireless AR Glass svelati: sono occhiali per la Realtà Aumentata che mirano al futuro

Xiaomi ha sfruttato lo spazio del Mobile World Congress 2023 pe presentare un nuovo concept tecnologico: Xiaomi Wireless AR Glass. Si tratta di un occhiale AR wireless, il primo di Xiaomi a utilizzare un modello di distributed computing. Questo prodotto dispone di un display retina che si adatta all'ambiente luminoso. Si connette con gli smartphone che dispongono di Snapdragon Spaces e permette di tracciare la mano, supportando varie applicazioni per display più grandi.

Xiaomi Wireless AR Glass pesa 126 grammi, è wireless e permette connessione dati ad alta velocità con gli smartphone. Si basa sulla piattaforma Snapdragon XR2 Gen 1 ed è dotato di un sistema di comunicazione proprietario Xiaomi a bassa latenza. La luminosità è fino a 1.200 nit. Dispone di una modalità di oscuramento che "offre un'esperienza immersiva durante la visualizzazione dei contenuti", così come una modalità trasparente per un'esperienza completamente AR. L'interazione è tramite "micro-gesti" delle dita e delle articolazioni delle dita.

I materiali che compongono gli Xiaomi Wireless AR Glass sono lega di magnesio-litio, parti in fibra di carbonio e una batteria anodica al silicio-ossigeno.

Xiaomi spiega: "sfruttando un modulo ottico free-form che comprende una coppia di schermi MicroOLED, Xiaomi Wireless AR Glass è dotato inoltre di prismi a free-form che guidano la luce per ottenere una visualizzazione chiara delle immagini e che sono in grado di eseguire una complessa rifrazione della luce stessa in un volume limitato. Il contenuto visualizzato sullo schermo viene riflesso da tre superfici all'interno dei prismi di guida della luce, ottenendo una presentazione finale davanti agli occhi dell'utente."

"Xiaomi Wireless AR Glass Discovery Edition richiede l'accoppiamento con Xiaomi 13 o un altro dispositivo abilitato a Snapdragon Spaces. Gli occhiali sono disponibili in un design color titanio, supportano tre misure di naselli e sono dotati di un'eventuale clip per miopi. In termini di supporto software, gli occhiali sono compatibili con Qualcomm Snapdragon Spaces, OpenXR e il framework di sviluppo Microsoft MRTK. Xiaomi intende lavorare a stretto contatto con gli sviluppatori per accelerare l'arrivo dell'AR."