ASUS ROG Strix SCAR 18: la recensione del potentissimo laptop gaming di nuova generazione

I laptop di nuova generazione NVIDIA sono già disponibili da qualche settimana sul mercato e qui su Multiplayer abbiamo scelto di esordire con un modello d'eccezione, un titano che combina un processore Intel Core i9-13980HX da 24 core, una NVIDIA GeForce RTX 4090 con 175 W di alimentazione e uno schermo da 18 pollici di alta qualità. Lusso estremo e grandi dimensioni quindi, per un modello che costa oltre 4000 euro ed è pensato per chi può permettersi di spendere tanto, ma che può sempre ripiegare sulla versione con RTX 4080. A farci però tirare un sospiro di sollievo è la disponibilità imminente anche dei modelli con NVIDIA GeForce RTX 4050 (il cui prezzo consigliato è di 1099€), ma anche 4060 e 4070, in arrivo anche su laptop compatti grazie a configurazioni, inedite per questa fascia, da 35 W. Ma per il momento ci concentriamo sulla recensione dell'ASUS ROG Strix SCAR 18, un mostro per dimensioni e potenza che garantisce alla componentistica tutta l'alimentazione necessaria per esprimersi al massimo.

Caratteristiche tecniche L'ASUS ROG Strix SCAR 18 è bello grosso, ma promette prestazioni da desktop di ultima generazione ASUS ROG Strix SCAR 18 è un laptop di grandi dimensioni e senza dubbio di fascia estrema che nella versione arrivata in redazione, vanta il top del top in circolazione sia dal punto di vista della CPU che della GPU. Combina infatti un Intel Core i9-13980HX, un modello a basso consumo ma comunque equipaggiato con gli stessi 24 core dell'Intel Core i9-13900K e capace di spingersi fino a 5.6 GHz di frequenza, con una NVIDIA GeForce RTX 4090, la nuova soluzione di punta e il corrispettivo per Laptop di una tipologia di GPU che non vedevamo dalle GeForce Titan in ambito portatile, così come il formato da 18 pollici. La RTX 4090 Laptop è la principale protagonista di questa configurazione che guarda ai giocatori enthusiast, ma anche a professionisti della grafica e creatori di contenuti. La potenza della GPU è chiaramente imparagonabile rispetto alla NVIDIA GeForce RTX 4090 per sistemi desktop, un mostro che può arrivare a consumare 600 W, ma l'aumento di transistor permesso dal passaggio ai 4 nanometri, la gestione più avanzata degli shader, l'incremento delle frequenze e l'ampliamento esponenziale della cache promettono un salto enorme rispetto alla RTX 3080 Ti, la top di gamma laptop della serie precedente. Inoltre si passa da 7.680 a 9.728 CUDA core affiancati da 16 GB di GDDR6, per una dotazione pressoché identica a quella di una NVIDIA GeForce RTX 4080 desktop. Il design dell'ASUS ROG Strix SCAR 18 è prevedibilmente pensato anche in funzione di una dissipazione importante Da una configurazione del genere, a dir poco mostruosa per l'ambito portatile, ci aspettiamo prestazioni di livello elevatissimo e questo nonostante l'alimentazione sia la stessa della 3080 Ti che in questo caso è divisa in 150 W di base e 25 W riservati al boost. Ma per riuscire a infilare in un laptop un hardware del genere, ASUS si è spinta fino ai 18 pollici, qualche anno fa dedicati ai laptop con doppia GPU. Di conseguenza parliamo di un portatile a dir poco imponente oltre che decisamente spesso, ma le dimensioni vanno a beneficio della dissipazione, dello spazio tra i comodi tasti chiclet, dell'enorme e preciso touchpad e della diagonale dello schermo ROG Nebula da 18 pollici con formato 16:10 che con i suoi 2560 x 1600 pixel di risoluzione spinti a 240 Hz può essere sicuramente sfruttato a fondo con una GPU tanto potente. Ma un hardware del genere è in grado di dare enormi soddisfazioni anche in 4K, una risoluzione che abbiamo provato su uno schermo 16:9 e che nei titoli in cui non c'è utilizzo intensivo del ray tracing è alla portata del laptop ASUS anche senza ricorrere all'upscaling. Da non sottovalutare, però, la disponibilità del DLSS 3 che potenzia ulteriormente l'uso di risoluzioni inferiori sfruttando a fondo i Tensor core delle GPU NVIDIA. Con le NVIDIA GeForce RTX 4000 Laptop, il DLSS 3 debutta anche nel mondo dei portatili garantendo una qualità visiva eccelsa anche in 2560 x 1600 e rappresentando una risorsa utile per i giocatori, ancora di più in questa nuova versione con DLSS Frame Generation che aggira i limiti della CPU. Ed è utile anche per professionisti e creator che usano motori supportati come NVIDIA Omniverse, Unity, Unreal Engine 4, Unreal Engine 5 e Frostbite e che rientrano senza dubbio nel pubblico di riferimento di un laptop costoso, voluminoso e pesante, ma estremamente potente ed equipaggiato di tutto punto. Certo, non ci sarebbe dispiaciuto vedere una variante con schermo 4K, piuttosto utile nel caso della grafica professionale, ma parliamo comunque, come anticipato, di uno schermo ASUS ROG Nebula di alta qualità con copertura dello spazio di colore DCI-P3 del 100%, refresh fino a 240 Hz, certificazione Pantone e una luminosità elevata. La connettività dell'ASUS ROG Strix SCAR 18 non manca di nulla di essenziale, ma viste le dimensioni e il prezzo, un lettore SD non ci sarebbe stato male La scelta dello schermo, comunque, ha senso guardando al gaming. La stessa NVIDIA ha dichiarato che la GeForce RTX 4090 Laptop apre la strada ai giochi ad alto profilo in 4K nel campo dei portatili, ma le risoluzioni di riferimento per un'esperienza ad alto framerate senza compromessi restano il 1440p e il 1600p. Inoltre la risoluzione dello schermo è uno dei pochi compromessi di una configurazione che punta in alto in ogni comparto e include 32 GB di memoria DDR5 oltre a due SSD PCIe 4.0 da 2 TB ciascuno. La configurazione RAID 0 fa sì che complessivamente siano disponibili solo 2 TB dei 4 TB complessivi, ma il premio consiste in velocità di trasferimento vicine allo standard PCIe 5.0 con 12241,97 MB/s in lettura sequenziale e 9016.51 MB/s in scrittura sequenziale. Discreta inoltre la connettività esterna che oltre al classico jack audio conta una porta Ethernet da 2.5 GB, una porta HDMI 2.1 con FRL e quattro porte USB di cui una Thunderbolt 4. Certo, viste le dimensioni e il prezzo del laptop ASUS ci saremmo aspettati un lettore SD, oltre magari a una webcam FHD IR per il riconoscimento facciale, ma siamo abituati a questo tipo di compromessi con i portatili pensati per giocatori e creatori di contenuti. Scheda tecnica ASUS ROG Strix SCAR 18 Tipologia: laptop

laptop CPU: Intel Core i9-13980HX

Intel Core i9-13980HX GPU: NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop 16 GB GDDR6 da 175 W

NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop 16 GB GDDR6 da 175 W Schermo: Tipo IPS da 18" con formato 16:10 Risoluzione QHD+ (2560 x 1600) Refresh 240 Hz con G-Sync Gamma DCI-P3 100% Tempo di risposta 3 ms Dolby Vision HDR MUX Switch + NVIDIA Advanced Optimus

RAM: 2x 16 GB DDR5 SK Hynix @4800 MHz CL 40

2x 16 GB DDR5 SK Hynix @4800 MHz CL 40 Storage: RAID 2x 2 TB SSD Samsung MZVL21 PCIe 4.0

RAID 2x 2 TB SSD Samsung MZVL21 PCIe 4.0 Connettività wireless: Wi-Fi 6E Dual Band, Bluetooth 5.2

Wi-Fi 6E Dual Band, Bluetooth 5.2 Porte: 1x USB-C Thunderbolt 4 (con DisplayPort) 1x USB-C 3.2 Gen 2 (DisplayPort con G-Sync e Power Delivery) 2x USB-A 3.2 Gen 2 1x HDMI 2.1 con FRL 1x 3.5mm Combo Audio Jack 1x Ethernet 2.5 Gb

Batteria: 90 Wh con ricarica rapida

90 Wh con ricarica rapida Tastiera: chiclet con retroilluminazione indipendente per tasto

chiclet con retroilluminazione indipendente per tasto Audio: Quattro altoparlanti Virtual surround 5.1.2 canali Smart Amp Dolby Atmos Dolby Vision Array microfoni con cancellazione del rumore

Dimensioni: 39.9 x 29.4 x 2.31~3.08 cm

39.9 x 29.4 x 2.31~3.08 cm Peso: 3.10 Kg

3.10 Kg Prezzo: 4.199€

Efficienza Tecnologie MAX-Q di quinta generazione e processo produttivo si combinano con le nuove ventole dell'ASUS ROG Strix SCAR 18 La dotazione dell'ASUS ROG Strix SCAR 18, al pari di quella di tutti i nuovi laptop con NVIDIA GeForce RTX 4000, include anche le nuove tecnologie Max-Q di quinta generazione che comprendono memoria GDDR6 a bassissimo voltaggio accompagnata da elementi dedicati all'efficienza tra cui Tri-Speed Memory Control e Ada High Efficienty On Chip Memory. Ma anche il DLSS 3 è ottimizzato anche per limitare i consumi e aumentare l'autonomia. Quanto sopra contribuisce, assieme al processo produttivo a 4 nanometri, a un aumento dell'efficienza dichiarata di tre volte: in un confronto bloccato a 150 W con la NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Laptop le prestazioni sono state fino a 2.7 volte superiori con la NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop. Ma in questo caso non si tratta di sola potenza bruta. D'altronde la nuova ammiraglia NVIDIA può contare anche su RT core più avanzati e Tensor core di nuova generazione che rendono possibile la generazione di frame del DLSS 3. Nonostante l'incremento in termini di efficienza, l'ASUS ROG Strix SCAR 18 è un mostruoso top di gamma dai consumi inevitabilmente alti In ogni caso tutto il pacchetto conta così come contano le nuove ventole Arc Flow Fans che, sottili fino a un decimo di millimetro, promettono un flusso d'aria maggiore del 35% per la CPU, l'elemento più critico, e del 21% per la GPU. Il tutto condito da un riduttore del rumore, filtri anti-polvere e pasta conduttiva a metallo liquido come per tutti i modelli di alto livello ASUS. Inoltre, lato comodità, troviamo la possibilità di caricare il laptop anche via USB-C da 100 W, la ricarica veloce con l'alimentatore da 330 W in grado di portare la batteria da 90 Wh del laptop al 50% in 30 minuti.

Design L'ASUS ROG Strix SCAR 18 riesce a combinare RGB e dimensioni generose con linee sobrie e tutto sommato slanciate Il corpo del laptop non include un tacco posteriore, a differenza di gran parte dei laptop da gioco di grande potenza che sfruttano questa impostazione per spostare parte della connettività sul retro, ma l'ASUS ROG Strix SCAR 18 si estende comunque per qualche millimetro dietro allo schermo, offrendo un alloggio robusto per le cerniere e aumentando leggermente la superficie complessiva di un dispositivo già voluminoso visti i 18 pollici. Complicato, quindi, da utilizzare in mobilità, complice il massiccio alimentatore, ma eccellente come desktop replacement ad alta potenza per chi non ha spazio per un desktop o ha la necessità di spostare il proprio PC ma non vuole portarsi dietro anche un monitor. Lo SCAR è davvero massiccio e pesante con 3.10 Kg per 40 centimetri di lunghezza e 3 centimetri di spessore, ai quali si sommano i supporti in gomma su cui poggia il laptop, nella parte posteriore. La superficie estesa permette l'uso di uno schermo di grandi dimensioni ed ha quindi i suoi lati positivi, tra cui una tastiera full-size con tasti ben separati e piuttosto reattivi grazie alla tecnologia ROG Overstroke, ma lo spessore, necessario per ampliare lo spazio per la dissipazione di CPU e GPU enthusiast di ultima generazione, è davvero ampio. Eppure tra la superficie occupata e l'illuminazione usata in modo strategico per esaltare l'elegante parte superiore del portatile e nascondere così la pancia, il laptop ASUS sembra più slanciato di quanto non sia effettivamente. Le dimensioni dell'ASUS ROG Strix SCAR 18 garantiscono diversi vantaggi: schermo da 18 pollici, touchpad di grandi dimensioni e un'ampia tastiera Ottimi inoltre i materiali, comprese le plastiche, i tasti e l'alluminio del coperchio. Tra l'altro anche la pancia, questa tutta in plastica, è curata e non manca di una certa cura nel design benché si tratti di una parte del portatile destinata a restare nascosta. Ma è qui che troviamo i tacchetti in gomma che, robusti e spessi, sono pensati per lasciare quanto più spazio possibile per il deflusso dell'aria dalle numerose grate inferiori che si uniscono a quelle laterali ed a quella che corre lungo tutto il bordo posteriore del portatile. Il design, in sostanza, è pensato in funzione della necessità di dissipazione, inevitabilmente elevata. Ma l'estetica non è trascurata. Le linee pulite del coperchio e della parte superiore dello chassis sdrammatizzano lo spessore del laptop che non manca di tocchi sfiziosi come le trasparenze sui lati, la zona della parte alta della tastiera e il retro. Quest'ultimo tra l'altro si illumina come la fascia LED che si trova lungo il bordo frontale e garantisce molta illuminazione RGB, ovviamente compatibile con AURA Sync.

Schermo Lo schermo ROG Nebula dell'ASUS ROG Strix SCAR 18 garantisce un'immagine di qualità Le caratteristiche dello schermo con risoluzione 2560 x 1600 sono le stesse che abbiamo visto sui modelli Strix Scar del 2022. Troviamo quindi refresh da 240 Hz, supporto G-Sync, 3 millisecondi di tempo di risposta dichiarato, copertura dello spazio di colore DCI-P3 del 100% e certificazione Pantone. Ed è una ricetta che sappiamo già essere di ottima qualità e che anche in questo caso garantisce immagini in movimento pulite e luminose. Il tutto declinato nel formato 16:10, ormai sempre più diffuso, che non è quello canonico per giochi e film, ma garantisce più spazio sull'asse verticale per chi lavora con testi o tracce video e audio. La novità, come sappiamo, sono i 18 pollici di diagonale del pannello che rendono l'ASUS ROG Strix SCAR 18 un dispositivo a dir poco ingombrante. Ma quel solo pollice in più rispetto a un classico 17 restituisce una fruibilità decisamente migliore e un coinvolgimento maggiore nelle immagini. Il tutto con colori effettivamente vicini a quelli dichiarati e un'immagine di sicuro impatto e piuttosto definita, nonostante le dimensioni e le caratteristiche del laptop rendano curiosa la scelta di non includere nell'offerta anche una variante 4K. Peccato per l'abbondante backlight bleeding che risulta decisamente evidente, almeno in questo sample, nell'angolo in alto a destra dello schermo.

Comparto sonoro L'impianto sonoro dell'ASUS ROG Strix SCAR 18 è composto da 4 altoparlanti di cui 2 sono tweeter e 2 sono woofer L'ASUS ROG Strix SCAR 18 è dotato di quattro altoparlanti come gran parte dei laptop di lusso e in questo caso due sono woofer. Da qui bassi che risultano senza alcun dubbio importanti per un dispositivo di questo genere. Anzi, in alcuni casi risultano fin troppo spinti, tanto che alzando al massimo il volume inizia a emergere un pizzico di distorsione. Sono da regolare quindi, per poter godere al meglio di un comparto audio di buon livello che offre un volume abbondante e alti puliti.

Prestazioni: benchmark sintetici Partiamo come al solito dai benchmark sintetici con il sistema impostato in modalità prestazioni, seppure con la GPU impostata su Ultimate, che ci ha messo di fronte a frequenze effettive tra i 1905 ed i 2005 MHz per la GPU, con qualche raro picco vicino ai 2090 MHz di massimale con ROG Boost, e di circa 4550 MHz per i core ad alte prestazioni della CPU, in questa modalità leggermente frenata. Ma tanto basta per ottenere punteggi complessivi quasi doppi rispetto a quelli ottenuti dall'Intel Core i9-12900H e dalla NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti montati sullo Strix Scar 15 che abbiamo provato lo scorso anno, non molto meno potente della versione con NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti. Un salto impressionante, quindi, anche nel caso dei punteggi presi singolarmente di CPU e GPU, con quest'ultima che raddoppia anche le prestazioni del test 3DMark dedicato al ray tracing puro. Il tutto con valori costanti che sono un sintomo di un buon bilanciamento tra dissipazione e software. Tanto per capirci, parliamo di prestazioni ray tracing che arrivano a superare nettamente quelli della NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti desktop che risulta superata anche nel caso dei test dedicati al DLSS da una GPU mobile le cui capacità sono tra il 12 e il 13% inferiori a quelle di una ASUS ROG Strix GeForce RTX 4070 Ti Gaming OC. Si parla quindi di prestazioni da sogno per un laptop benché i punteggi VRMark risultino stranamente bassi. Ma abbiamo già visto anomalie del genere ed è molto probabile che il problema, circoscritto ai test dedicati alla realtà virtuale, dipenda dal supporto.

Prestazioni: videogiochi Passando al gaming abbiamo trovato conferma di quanto emerso dai benchmark sintetici con balzi prestazionali che nei nostri test sono arrivati anche all'80% in più di una NVIDIA GeForce RTTX 3080 Ti Laptop provata su un Ryzen 9 6900HX con Assassin's Creed Valhalla. In questo caso va considerato anche il vantaggio del processore Intel su quello AMD, ma il divario resta del 71% in 1440p. Non male considerando che parliamo di rendering puro, ma d'altra parte si tratta di una CPU mobile che sotto sforzo lavora a 4550 MHz. Ben al di sotto del suo massimale. Ed è una cosa che si fa sentire in 1200p con il DLSS che abbassa ulteriormente la risoluzione nativa. Da qui un divario che arriva anche a un quarto di prestazioni in meno rispetto alla 4070 Ti, ma le cose migliorano in 1660p e in 4K e nel rendering nativo, come nel caso di Assassin's Creed, la differenza rispetto alla scheda desktop si aggira tra il 12 e il 13% a tutte le risoluzioni. Ma vediamo questo cosa significa in termini di prestazioni effettive in gioco. Con l'ASUS ROG Strix SCAR 18 si gioca a framerate decisamente elevati in 1080p, con oltre 100 FPS senza upscaling nonostante il freno della CPU. Questo escludendo come di consueto Cyberpunk 2077, almeno con il DLSS 2. D'altronde come vedremo in futuro le cose cambiano nettamente con la generazione dei frame del DLSS 3 che non passa dal processore e quindi ne aggira i limiti. Ma per il momento restiamo con il DLSS 2 che ci da modo di soppesare il freno dalla CPU, evidente nel titolo CD Projekt di fronte a una media di 72 FPS che è di poco superiore ai 65 FPS della NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Laptop su CPU Intel di dodicesima generazione. Ma la buona notizia è che in 1600p, la risoluzione dello schermo del laptop, si gioca comunque a più di 70 FPS con tutto al massimo e ray tracing ultra. Prevedibilmente, quindi, con il DLSS 3 si apre la strada al 4K ad alto framerate anche sui laptop, ma prima di passare ai test dedicati al nuovo upscaling guardiamo come sono le prestazioni generali in 4K. D'altronde la potenza della scheda consente di sfruttare adeguatamente un pannello esterno Ultra HD. In 4K viene in gran parte meno il freno della CPU ed emerge la GPU del laptop ASUS che conferma lo stacco netto sulla NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti con prestazioni che si aggirano effettivamente intorno al 12.5% in meno di una GeForce RTX 4070 Ti custom per sistemi desktop. Ed è abbastanza da far venire l'acquolina in bocca, anche se nei titoli con il DLSS in modalità prestazioni un pizzico di freno da parte del processore resta. Ciononostante parliamo comunque di una potenza da PC desktop ad alte prestazioni all'interno di un laptop. Ed è un traguardo impressionante che parzialmente ci fa mettere da parte il prezzo. Quest'ultimo, comunque, include lussi vari, uno schermo di buona qualità e un raffreddamento tarato per una soluzione tanto potente che non manca di una modalità più spinta. Il software ASUS Armoury Crate include infatti la modalità turbo che libera il sistema e la ventilazione dai vincoli della modalità prestazioni, restituendoci un buon incremento anche in 1600p, la risoluzione dello schermo del massiccio portatile ASUS. Non a caso l'abbiamo presa come riferimento rilevando incrementi prestazionali nell'ordine del 10%, come già visto con altri laptop della generazione precedente. Ed è simile anche la perdita di prestazioni in modalità batteria con Cyberpunk 2077 che in 1600p, con ray tracing al massimo e senza DLSS, è passato da 36 FPS a 14 FPS. Difficile quindi giocare senza compromessi o senza abbassare la risoluzione.

Prestazioni: videogiochi con DLSS 3 I test con il DLSS 3 li abbiamo realizzati sulla falsariga di quanto fatto con i modelli desktop della serie 4000: cambiando l'impostazione del DLSS a seconda della risoluzione, in modo da ottenere il miglior compromesso tra qualità dell'immagine e prestazioni. Abbiamo quindi DLSS in modalità qualità per il 1200p e il 1600p e DLSS in modalità prestazioni per il 4K. Tra l'altro in questo caso, a differenza dei test standard, Cyberpunk 2077 è impostato in modalità ray tracing folle e non ultra, dando per scontate prestazioni elevate. Anche in questo caso il peso della CPU si fa sentire ed è evidente in titoli come Flight Simulator, ma la tecnologia DLSS Frame Generation aggira il processore e aggiunge parecchi frame a tutte le risoluzioni. Diventa così possibile giocare in 1600p a oltre 100 FPS, con Cyberpunk 2077 che ci si avvicina e F1 22 che decolla arrivando a 170 frame per secondo, e in 4K nei dintorni dei 100 frame per secondo. La scelta rimane quindi in mano al giocatore che può valutare se sfruttare l'alto refresh del display interno oppure se giocare in 4K con uno schermo esterno.

Temperature, rumorosità e consumi Gli spessi tacchetti in robusta gomma dell'ASUS ROG Strix SCAR 18 sono d'aiuto per la dissipazione Quasi del tutto silenzioso nel desktop e nell'uso generico, quando viene messo alle prese con operazioni di codifica o videogiochi impegnativi l'ASUS ROG Strix SCAR 18 alza i giri delle ventole e si fa sentire arrivando anche a 45 decibel in Flight Simulator, un titolo che mette sotto torchio sia la CPU che la GPU. Lo confermano anche i 97 gradi di temperatura della prima e i 73 della seconda che in stress test arriva a 77 gradi superando i 150 W di consumo base anche in modalità prestazioni. Ma in giochi come God of War, Control e Cyberpunk 2077 la GPU si aggira intorno ai 76 gradi e la CPU si ferma a 85 gradi, scongiurando i rischi di usura e garantendo una rumorosità leggermente inferiore, con circa 43 decibel. Il tutto a fronte di 160 W di consumo. Tra l'altro la tastiera, come promesso da ASUS, non si surriscalda nemmeno nello scenario peggiore: risulta più che altro tiepida sulla parte sinistra, ma il leggero tepore finisce per essere persino piacevole d'inverno. L'ASUS ROG Strix 18 non punta certo su autonomia e portabilità, proponendosi come desktop replacement di fascia estrema Anche in modalità turbo, con la CPU a 55 W e la GPU a 175 W, la parte superiore dello chassis resta fresca, ma i decibel arrivano a quota 47 e la ventilazione inizia a farsi sibilante. Nel complesso quindi il laptop si fa decisamente più rumoroso, ma le temperature si alzano di appena un paio di gradi per la GPU e di circa 4 per la CPU che tra l'altro può essere spinta fino a 65 W in overclock manuale. Ciononostante l'aumento in termini di gradi è sufficiente perché il sistema vada incontro a fenomeni di thermal throttling, anche in giochi che dipendono molto dal processore come Flight Simulator, ma le prestazioni complessive non ne risentono. Per quanto riguarda la batteria, ci troviamo chiaramente davanti a un desktop replacement che risulta decisamente scomodo da usare in mobilità e che non punta a un'autonomia particolarmente elevata. Non che sia impossibile fare qualcosa con 6 ore di autonomia nell'utilizzo misto tra navigazione, video e scrittura, ma non parliamo certo di numeri elevati e quando viene chiamata in causa la GPU la longevità della batteria da 90 Wh crolla al di sotto della classica ora.