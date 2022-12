ASUS ROG Strix SCAR 15: la recensione del modello con NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

Parliamo di una variante quasi top di gamma che non a caso costa ben 2499 euro, anche se è possibile scendere a 2199 euro dimezzando i 32 GB di memoria DDR5 e l'SSD da 2 TB. Ma resta un dispositivo costoso anche se ben carrozzato da ogni punto di vista tra illuminazione RGB massiccia, connettività completa, ingresso vistoso per la ROG Keystone e quattro altoparlanti.

Caratteristiche tecniche

L'ASUS ROG Strix SCAR 15 con la sua particolare cornice inferiore in bella vista

L'ASUS ROG Strix SCAR 15 del 2022 non cambia passo rispetto al modello precedente mantenendo sia l'aletta più spessa sulla sinistra della cornice inferiore, sia il design interno caratterizzato da un angolo parzialmente trasparente. Non manca, inoltre, il tacco rialzato e pieno di feritoie che è funzionale sia alla ventilazione, sia all'impianto da 4 altoparlanti. Nulla di inedito, quindi, compreso il tasto di accensione dedicato in alto a destra. Ma ci sono ovvie rifiniture, in primis orientate a migliorare il raffreddamento, e chiaramente un bump dell'hardware.

Nonostante la diffusione dei 16:10, ASUS preferisce i 16:9 in ottica giochi e film. Ma le caratteristiche su carta sono più che sufficienti per esigenze professionali impegnative. Il processore Intel Core i9-12900H è infatti un pezzo grosso in ambito mobile con 6 core ad alte prestazioni e 8 ad alta efficienza per un totale di 20 thread. Certo, si tratta di un processore mobile da 45 W, ma può spingersi oltre in Turbo, anche se come vedremo è parzialmente frenato in modalità Prestazioni in funzione della rumorosità. Cionostante ci aspettiamo una potenza di calcolo notevole che fa il paio con capacità grafiche elevate grazie a una NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti da 125 W di alimentazione che può spingersi fino a 150 W in boost.

Buona parte della connettività dell'ASUS ROG Strix SCAR 15 è posizionata sul retro

Una dotazione importante, insomma, che include anche 32 GB di memoria DRR5 a 4800 MHz con CL 40, ancora non necessari per il gaming ma essenziali per chi lavora con grafica e video in alta definizione, e un SSD Samsung NVMe PCIe 4.0 da ben 2 TB con velocità sequenziali piuttosto buone visti i 7100 MB/s in lettura e i 5100 MB/s in scrittura. Ed è ottimo, almeno sulla carta, anche lo schermo IPS da 15.6 pollici con risoluzione 2560 x 1440 che combina una copertura del colore della gamma DCI-P3 del 100% con ben 240 Hz di refresh. Promette quindi una fedeltà sufficiente alla sfera professionale, ovviamente da verificare, e un refresh sufficiente anche per chi si azzarda a giocare competitivamente su uno schermo da laptop.

I punti di forza del laptop ASUS includono anche la connettività che conta tre porte USB 3.2 tra le quali troviamo una Type-C con DisplayPort e Power Delivery che, posizionata sul retro, è affiancata da una porta Thunderbolt 4, una porta di rete da 2.5 Gbps e una vera HDMI 2.1 con FRL. Arriva quindi a 48 Gbps di banda con la conseguente possibilità di arrivare al 4K a 120 Hz e all'8K a 60 Hz. Inoltre, sul fianco destro, spicca l'ingresso per la ROG Keystone che oltre ad aggiungere un tocco tecnologico all'estetica del laptop, permette di trasferire impostazioni e profili hardware attraverso una connessione NFC.

ASUS ROG Strix SCAR 15, in sostanza, è un laptop che accetta pochi compromessi, per quanto la batteria da 90 Wh non sia la più capiente tra quelle disponibili. Ma stiamo parlando di un desktop replacement, non certo pensato per giocare con titoli ad alto profilo in mobilità laddove qualsiasi batteria ha i minuti contati. Non a caso si tratta di un dispositivo che spinge anche sull'illuminazione RGB ed è caratterizzato da una tastiera chiclet con LED indipendenti per ogni tasto, dal logo ASUS sul coperchio in alluminio e da una barra luminosa che corre lungo il bordo centrale e abbraccia parzialmente anche i lati del laptop.

La tastiera, va detto, manca di tastierino numerico, ma l'ampio touchpad è pensato per simularlo. L'unica rinuncia, quindi, riguarda la webcam anche se questa non è del tutto assente. Nel pacchetto, infatti, è inclusa una webcam esterna che tra l'altro, a differenza di quanto capita con parecchi laptop da gioco, si spinge fino alla risoluzione di 1080p a 60 FPS. Inoltre tra gli accessori compresi nella confezione troviamo 2 Armor Cap per l'ingresso Keystone e un mouse ASUS ROG Chakram P511. Scheda tecnica ASUS ROG Strix SCAR 15