Lenovo Legion GO 2 trapela in video con le prime informazioni sull'hardware: com'è rispetto a Xbox Ally X?

Dai social media cinesi spuntano quelle che sembrano essere le prime immagini e informazioni su Lenovo Legion GO 2, nuovo PC/console portatile destinato a rappresentare l'evoluzione della linea Legion GO, con hardware aggiornato: vediamo dunque le caratteristiche tecniche e come queste si pongono a confronto con il ROG Xbox Ally X.

Il Lenovo Legion GO 2 si propone come nuova versione di uno dei dispositivi più amati in questo ambito, dunque potrebbe avere un impatto notevole in questo particolare segmento di mercato, anche se poi le valutazioni andranno fatte anche in base al prezzo, su cui al momento non ci sono informazioni.

Una prima occhiata ravvicinata possiamo darla guardando il video riportato qui sotto, in cui viene mostrato qualcosa dell'interfaccia e della forma del dispositivo, sebbene questi elementi potrebbero non essere definitivi, considerando che l'oggetto in questione viene definito "prototipo".