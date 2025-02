Legion Go S: abbiamo provato la nuova handheld di casa Lenovo

In questa arena non poteva non entrare anche Lenovo, colosso della tecnologia in grado di coprire letteralmente ogni spazio disponibile con prodotti mirati, che non provano semplicemente a scimmiottare quello che già c'è. Dimostrazione è Legion Go, un dispositivo di fascia alta e coi controller staccabili ( qui la nostra recensione ) pensato per coloro che volessero giocare "bene" anche in mobilità. In attesa della revisione hardware, anche lei presentata al recente CES, Lenovo ha annunciato il Legion Go S , un dispositivo che, a dispetto del nome molto simile, vuole affiancare il fratello maggiore, non sostituirlo.

Il mercato dei PC handheld è in completo fermento . Questa nuova frontiera del gaming, a metà strada tra console, PC e dispositivi mobile, sembra essere il nuovo Klondike dei vari produttori di hardware che provano tutti a fornire una loro interpretazione di Steam Deck, forse non il primo, ma sicuramente il dispositivo che ha creato questa nicchia di mercato.

Un nuovo punto di vista

In attesa della recensione, che sarà curata dal nostro Pierpaolo Greco, siamo andati da Lenovo a Milano per cominciare a scoprire questa nuova console/PC/portatile. Innanzitutto quello che colpisce è la forma del dispositivo, adesso un blocco unico in stile Steam Deck, ma forse ancora di più ROG Ally X, che abbiamo recensito qui, e il prossimo MSI Claw 8 AI+. Quindi i controller sono fissati alla scocca, il tutto a vantaggio di peso, bilanciamento e presa sul dispositivo. L'altra novità è lo schermo, un IPS WUXGA (1920 x 1200), con 100%sRGB, 500 nits, VRR e 120Hz da 8 pollici. Quindi più piccolo del Legion Go classico, ma sufficientemente grande per avere un'area di gioco ampia e persino per poter garantire un minimo di produttività.

Poi come vero asso piglia tutto, Legion Go S è già disponibile con Windows 11, un sistema operativo sicuramente meno performante e personalizzato, ma decisamente più flessibile e potente, ma tra qualche mese arriverà anche una versione con Steam OS. Quest'ultimo modello sarà disponibile ad aprile in Italia, dovrebbe costare meno dei 629 euro necessari per il Go S Windows 11 di base, ma trasforma la macchina in una pura (o quasi) console, limitando fortemente le sue capacità multimediali o per fare il sostituto di un classico PC portatile.

E per chi se lo chiedesse no, sembra non sarà possibile saltare da un sistema operativo all'altro. Lenovo non ci ha potuto dire come mai, lo scopriremo quando uscirà la versione Steam OS, ma sembra che tale opportunità sarà perlomeno resa poco intuitiva. Poi sappiamo che il bello dei Personal Computer è che danno a coloro che ne hanno voglia la capacità di fare qualunque cosa, ma perlomeno al momento il cambio di sistema operativo non sembra essere un'opzione "stock".

Legion Go S

Tornando agli aspetti tecnici, in Italia sono disponibili 2 modelli, uno da 16GB LPDDR5X-6.400MT/s e 512 GB di HDD e un altro che raddoppia questi due elementi (32 GB e 1 TB, in altre parole) per 170 euro in più.