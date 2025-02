GCC Pokémon Pocket: al via le comparse massicce di tipo Buio, maggiori chance di ottenere Darkrai e Weavile ex

L'evento è iniziato poche ore fa è sarà disponibile fino alle 06:59 del 27 febbraio , che tra l'altro coincide con il Pokémon Day e il Pokémon Presents in programma lo stesso giorno . Oltre a Darkrai e Weavile-ex ci saranno maggiori probabilità di ottenere anche altri Pokémon Buio con la pesca rara, come Spiritbomb e Mightyena.

GCC Pokémon Pocket ha dato il via a un nuovo evento a tempo limitato di Comparse Massicce. Questa volta saranno i Pokémon di tipo buio ad apparire più spesso, con maggiori probabilità di ottenere carte particolarmente rare e ambite come quelle di Darkrai e Weavile-ex.

Le carte ottenibili durante l'evento

Vediamo l'elenco delle carte di tipo Buio ottenibili con la pesca rara:

Weavile ex

Darkrai

Weezing

Honchkrow

Mightyena

Skuntank

Spiritbomb

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Queste, invece, le carte e risorse che potrebbero apparire con la pesca extra:

Koffing

Murkrow

Honchkrow

Sneasel

Poochyena

Mightyena

Stunky

Skuntank

Spiritbomb

Croagunk

clessidre misteriose

clessidre buste

buoni negozio

Durante l'evento sarà possibile ottenere l'effetto per le carte "scoppio viola" con la funzione "Scambia doppioni" e ci sono anche alcune missioni a tema che elargiscono buoni per il negozio. Durante l'evento sarà possibile ottenere l'effetto per le carte "scoppio viola" con la funzione "Scambia doppioni" e ci sono anche alcune missioni a tema che elargiscono buoni per il negozio