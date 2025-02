Un nuovo Pokémon Presents è stato annunciato, vediamo data e ora dell'evento di presentazione

Per quanto riguarda i contenuti precisi dell'evento, questi sono destinati a rimanere una sorpresa fino alla prossima settimana, ma possiamo comunque fare delle speculazioni in base ai programmi attuali delle compagnie per il brand in questione.

Il Pokémon Presents è l'evento di presentazione interamente dedicato al mondo Pokémon, che in questo caso dovrebbe incentrarsi su notizie che riguardano le novità in arrivo tra GCC e videogiochi, anche in vista del Pokémon Day 2025 e delle iniziative che si terranno in tale occasione, coincidente proprio con la presentazione il 27 febbraio.

Una presentazione su giochi, eventi e novità Pokémon

Non è nota nemmeno la durata dell'evento Pokémon Presents, ma essendo previsto in corrispondenza con il Pokémon Day 2025 è probabile che si tratti di una presentazione piuttosto sostanziosa, anche perché le novità del prossimo periodo dovrebbero essere numerose.

Possiamo sperare in un nuovo trailer o qualche annuncio su Leggende Pokémon: Z-A, per esempio, considerando che si tratta del maggiore titoli previsto sul fronte videoludico per quanto riguarda il franchise, e potrebbe avere un certo rilievo strategico anche in vista del lancio di Nintendo Switch 2.

Molto probabili poi novità per GCC Pokémon Pocket, considerando il successo che l'app sta riscuotendo in tutto il mondo, con la possibile presentazione dei nuovi eventi previsti per i prossimi mesi, così come novità riguardanti anche il GCC.

Tra le voci di corridoio si parla anche di un possibile remake di Pokémon Bianco e Nero, altro elemento che forse potrebbe rivelarsi in questa occasione, ma qui si tratta solo di speculazioni. L'appuntamento è dunque fissato per giovedì 27 febbraio alle ore 15:00, non mancate!