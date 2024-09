I rumor su Pokémon Bianco e Nero remake ripartono dopo la registrazione di nuovi marchi

La registrazione dei marchi di Pokémon

Ovviamente è sempre possibile che questi potenziali nuovi set di carte Pokémon non abbiano in realtà alcun tipo di legame con i prossimi giochi previsti per Nintendo Switch. È credibile che le nuove carte arrivino a inizio 2025, visto che di norma questo tipo di registrazioni dei marchi vengono eseguite circa sei - otto mesi prima dell'effettiva distribuzione. In passato è successo con il set Battle Partners (registrazione a luglio e data di uscita fissata per la fine del gennaio 2025).

Il nome "Hot Air Arena", invece, non ha una chiara collocazione e potrebbe essere un set completamente indipendente dai giochi citati.

Per ora non sappiamo nulla di ufficiale in ogni caso, quindi è meglio attendere conferme prima di raggiungere conclusioni. L'unica certezza è che Game Freak è al lavoro su Leggende Pokémon Z-A che segnerà il ritorno nell'universo di X e Y.

Diteci, sperate che arrivi un remake di Pokémon Bianco e Nero, oppure a questo punto preferireste solo vedere un nuovo capitolo della saga principale?