PlayStation Japan ha pubblicato un bizzarro video in stile anime con 15 giochi in arrivo su PS5

Sony Interactive Entertainment Japan Asia ha pubblicato un nuovo video promozionale su PlayStation intitolato "Da una piccola stanza", che mira a presentare ben 15 giochi in arrivo su PS5 nel prossimo periodo, tra i quali alcuni titoli di grosso calibro come Death Stranding 2: On the Beach e Monster Hunter Wilds.

Si tratta di un video che mischia molte scene di gameplay dai giochi in arrivo su PS5 con scene in stile anime che mostrano varie persone giocare alla console all'interno della propria "piccola stanza", dimostrando anche la diversità di generi ed esperienze videoludiche che possono associarsi a diverse tipologie di utenti, come quelle rappresentate.

Il video è accompagnato da una canzone originale di Akari Nanawo e le scene animate sono create da vari artisti e studi come Rabbit MACHINE, Makuu, pomodorosa, KU, TNSK, Sonuchi, Koriyu, Narume, DEPPA, najuco e Hikari Matsuda.